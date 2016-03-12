انتهاء تدريب 2000 مهندس زراعى لزيادة إنتاج المحاصيل الصيفية بـ20محافظة

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، الانتهاء من تدريب 2000 مهندس زراعى بـ20 محافظة، من خلال برنامج تدريبى مكثف، لزيادة الإنتاجية فى المحاصيل الصيفية بالموسم الجديد، وتنفيذ برامج المكافحة المتكاملة، فى إطار الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

وقال عبد المجيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إنه يجرى حاليا تدريب المهندسين الزراعيين بباقى محافظات الجمهورية ومنها مطروح، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تُعِد لجنة مبيدات الآفات الزراعية برنامجًا تدريبيًا على كيفية إدارة منظومة مبيدات الآفات والطرق المثلى فى استخدام آلة الرش وتجهيز المستحضرات، والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات بما يقلل من متبقيات المبيدات على الحبوب وعدم الإضرار بالتربة، والبيئة، وصحة المزارعين، بالإضافة إلى رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، واستفادة مربيى الماشية من بعض المحاصيل الزراعية كعلف للحيوانات.

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