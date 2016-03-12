الحكم فى الطعن بقضية "الاعتداء على كنيسة العذراء" بأكتوبر.. اليوم

تصدر، اليوم السبت، محكمة النقض، الحكم فى الطعن المقدم من 5 متهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بإعدام 5 متهمين والمؤبد لاثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم "إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطى محمد طه السيد بطلقة فى رأسه تسببت فى انفجار المخ، ما أدى إلى وفاته، والشروع فى قتل باقى أفراد القوة عمدًا مع سبق الإصرار.

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