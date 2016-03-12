أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحكم فى الطعن بقضية "الاعتداء على كنيسة العذراء" بأكتوبر.. اليوم

Google+ Print
الحكم فى الطعن بقضية "الاعتداء على كنيسة العذراء" بأكتوبر.. اليوم الحكم فى الطعن بقضية "الاعتداء على كنيسة العذراء" بأكتوبر.. اليوم
تصدر، اليوم السبت، محكمة النقض، الحكم فى الطعن المقدم من 5 متهمين بتنفيذ الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قد قضت بإعدام 5 متهمين والمؤبد لاثنين آخرين من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر".

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم "إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم تمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، وإصابة الشرطى محمد طه السيد بطلقة فى رأسه تسببت فى انفجار المخ، ما أدى إلى وفاته، والشروع فى قتل باقى أفراد القوة عمدًا مع سبق الإصرار.


>عضوية رئيس البرلمان ووكيله مهددة بالسقوط.."النقض" تحدد 19 مارس لنظر الطعن على فوز "فى حب مصر" بالصعيد..و"نداء مصر"تستند على 6 أسباب فى طعنها أبرزها "الرشاوى" وذهاب رئيس لجنة بصناديق الاقتراع للمنزل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»