محافظة الأقصر: حريق الكرنك بعيد عن المعبد وتمت السيطرة عليه فى وقت قياسى

أكد مصدر مسئول بمحافظة الأقصر عدم صحة نشوب حريق فى معبد الكرنك أو بجواره، مشيراً إلى أن النيران اشتعلت فى كشك كهرباء بالقرب من كورنيش النيل، بعيداً عن معبد الكرنك تماماً وتمت السيطرة على النيران المشتعلة فى وقت قياسى.

وأشار العميد محمد عمر مدير الحماية المدنية بالأقصر إلى أن قوات الحماية المدنية بالأقصر تمكنت مساء أمس الجمعة من السيطرة على نيران شبت بكشك كهرباء أسفل كورنيش النيل بمنطقة الكرنك شمال الأقصر بمنطقة التل مملوكة لمجلس مدينة الأقصر، مرجحاً أن يكون السبب ماس كهربائى، ما أدى إلى اشتعال نيران، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على النيران وأطفائها، نافياً ما تم تناقله حول نشوب حريق بمعبد الكرنك أو بالقرب منه، مؤكداً أن الصور التى نشرت بخصوص هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعى غير حقيقية، مطالباً وسائل الاعلام والمواطنين بتحرى الدقة فيما يكتب أو ينشر وتوخى الحذر عند نقل مثل هذه الأخبار التى قد تسبب بلبلة.

السيطرة على حريق بمحول كهرباء بكورنيش النيل بـ"الكرنك"

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"الداخلية": حريق الكرنك نتيجة ماس كهربائى

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