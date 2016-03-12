بالصور: نانسي عجرم وشقيقاها يحتفلان بعيد ميلاد والدتهم

إحتفلت الفنانة نانسي عجرم مع شقيقتها نادين وشقيقها نبيل بعيد ميلاد والدتهم.

نشرت نانسي صوراً من المناسبة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت "نحن نحبك أمي. عيد ميلاد سعيد مامي".

يشار إلى ان هناك علاقة مميزة تربط بين نانسي عجرم وبين والدتها، التي تعتبر أماً وصديقة لنانسي، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في الإهتمام بإبنتيها ميلا وإيلا.

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