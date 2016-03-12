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بالفيديو... دنيا بطمة: تعرضت للنصب في مدريد وأعد الجمهور بحفل مجاني

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الجمعة 11-03-2016 22:18

اعترفت الفنانة دنيا بطمة أثناء مرورها بإحدى القنوات الإذاعية الخاصة بتعرضها لما أسمته نصباً واحتيالاً، وسردت بطمة وقائع حفلتها الأخيرة بمدريد، وكيف استغل اسمها في الدعاية ، وأكدت أن مدير أعمال مراد البوريقي كان وراء تأخر صعودها للمنصة، كما خلق مشاكل مع باقي المنظمين.

في المقابل وعدت دنيا جمهورها بالعودة لمدريد وإقامة حفل بالمجان بالسفارة المغربية.

وحول جديدها أخبرت باطمة بقرب الدويتو الذي سيشاركها فيه المغني المغربي الدوزي بعد رمضان القادم إن شاء الله.

 

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