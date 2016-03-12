أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عاصي الحلاني يعود لإحياء سهرات موازين

Google+ Print

السبت 12-03-2016 01:18

يعود عاصي الحلاني مرة أخرى إلى مهرجان موازين إيقاعات العالم ،حيث أعلنت جمعية مغرب الثقافات التي تنظم المهرجان في دورته الخامسة عشر، عن برمجة سهرة لعاصي الحلاني يوم 25 مايو المقبل على منصة نجوم العرب ، وبذلك ينضم حكم برنامج ذي فويس إلى نجوم آخرين خاصة زميله في ذي فويس القيصر كاظم الساهر ونجمات بلده لبنان: يارا وديانا حداد وميريام فارس.علما بأن موازين سيفتتح سهراته الأولى مع كاظم ليلة 20 مايو المقبل ويختتم ليلة 28 منه حيث موعد المغنى الغربي مع نجمة البوب كريستينا اجيليرا بمنصة السويسي.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي