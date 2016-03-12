عاصي الحلاني يعود لإحياء سهرات موازين

يعود عاصي الحلاني مرة أخرى إلى مهرجان موازين إيقاعات العالم ،حيث أعلنت جمعية مغرب الثقافات التي تنظم المهرجان في دورته الخامسة عشر، عن برمجة سهرة لعاصي الحلاني يوم 25 مايو المقبل على منصة نجوم العرب ، وبذلك ينضم حكم برنامج ذي فويس إلى نجوم آخرين خاصة زميله في ذي فويس القيصر كاظم الساهر ونجمات بلده لبنان: يارا وديانا حداد وميريام فارس.علما بأن موازين سيفتتح سهراته الأولى مع كاظم ليلة 20 مايو المقبل ويختتم ليلة 28 منه حيث موعد المغنى الغربي مع نجمة البوب كريستينا اجيليرا بمنصة السويسي.

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