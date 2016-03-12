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كيم كردشيان تنشر أحدث صورة لطفلها ساينت ويست

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السبت 12-03-2016 01:01

نشرت النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian على صفحتها الخاصة على موقع "انستقرام" صورة جديدة لإبنها ساينت Saint البالغ من العمر 3 أشهر.

وعلقت كردشيان على الصورة قائلة: "انت شمسي في الصباح".

وفي فبراير الفائت، كانت كيم قد نشرت اول صورة لـ ساينت تزامناً مع ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل روبرت كاردشيان Robert Kardashian الـ 72.

وكتبت نجمة الواقع تكريماً لوالدها الذي توفي جرّاء إصابته بمرض السرطان في العام 2003 على موقعها على الانترنت KimKardashianWest.com حينها: "اليوم عيد ميلاد والدي. أعلم أن أكثر ما كان يرغب فيه من هذا العالم هو لقاء أحفاده. لذلك أردت أن أتشارك معكم هذه الصورة لابني Saint بالمناسبة".

 

 

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