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حبس ربة منزل 4 أيام لإستغلالها القاصرات فى ممارسة الدعارة بالجيزة

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حبس ربة منزل 4 أيام لإستغلالها القاصرات فى ممارسة الدعارة بالجيزة حبس ربة منزل 4 أيام لإستغلالها القاصرات فى ممارسة الدعارة بالجيزة
أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة و3 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهام الأولى بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب للفتيات القاصرات مع رجال أعمال خليجيين مقابل حصولها على مبالغ مالية، حيث تم ضبطها بصحبة 3 فتيات قاصرات بالعجوزة بالجيزة، أثناء عرضهن على الراغبين فى ممارسة الرذيلة.

وكانت معلومات قد وردت للعميد عماد عكاشة، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بقيام ربة منزل تدعى "أم سلمى" باستغلال الفتيات القاصرات واستقطابهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع رجال أعمال خليجين مقابل حصولها على مبالغ مالية .

وبإجراء التحريات، تبين للعقيد محمود هويدى صحة المعلومات واستعداد المتهمة لتسهيل ممارسة 3 فتيات قاصرات للرذيلة مع خليجين بمنطقة العجوزة، وبإعداد كمين لها تمكن الرائد تامر فاروق من ضبطها وبصحبتها 3 فتيات قاصرات أثناء الاتفاق مع 3 خليجيين على ممارسة الرذيلة مع الفتيات، مقابل حصول كل منهن على مبلغ 1000 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365