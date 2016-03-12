حبس 4 عاطلين 4 أيام خطفوا طفلاً انتقاما من شقيقه فى العمرانية

قررت نيابة العمرانية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختطاف طفل انتقاماً من شقيقه لسرقته "توك توك" ملك أحدهم فى العمرانية.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت من تحرير الطفل من الخاطفين، حيث عثر عليه فى حالة إعياء نتيجة اعتداء المتهمين عليه بالضرب.

وتلقى العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة بلاغاً من عامل أفاد فيه بتعرض أبنه "إبراهيم.ك" للاختطاف على يد 4 أشخاص أثناء سيره بالشارع فى العمرانية.

وكشفت تحريات العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، أن المتهمين بارتكاب الجريمة هم كلاً من "م.حريقة" وشقيقه "س" و"ح" الشهير بـ"اكشن" و"م" الشهير بـ"جوده" عاطلين، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية ومعاونيه النقيبان محمد رشوان ومحمود عبد المولى، من القبض على المتهمين وتحرير الطفل من الاختطاف، حيث عثر عليه محتجزاً بشقة ملك أحد المتهمين فى حالة إعياء نتيجة اعتدائهم عليه بالضرب.

وبمواجهة الجناة اعترفوا أنهم اختطفوا الطفل بسيارة ربع نقل انتقاماً من شقيقه لسرقته "توك توك" ملك المتهم الثانى، فتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.