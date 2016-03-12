ننشر أسماء 15 شخص إصيبوا بالتسمم بعد تناولهم وجبة عشاء فى عزاء بالمنوفية

أكد الدكتور أمجد عبد الحميد مدير هيئة الاسعاف بمحافظة المنوفية، بأنه تم نقل 13 من الحالات المصابة بالتسمم بقرية طليا التابعة لمركز اشمون لمحافظة المنوفية من أصل 15 شخص إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة لخطورة حالتهم.

والمصابون هم محمد عبد الرحمن زهران 65 سنة، وقمر محمد زهران 28 سنة، وعيد عبد الرحمن زهران 68 سنة، ونبيا عبد الرحمن زهران 25 سنة، ومحمد وليد فوزى 4 سنوات، وكريم أحمد 8 سنوات، وحبيبة حمادة عبد القادر عامين، وحمادة عبد الكربم حسين 26 سنة، ومنة رامى عبد المنصف 11 سنة، وشقيقتها نهلة 13 سنة، وخلود شعبان عبد الرحمن 3 سنوات، ويوسف شعبان عبد الرحمن عام ونصف، ونجوى نادى محمد 30 سنة.

وأضاف أنه تم نقل كل من عماد عبد الكريم حسن 23 سنة، ومحمود محمد الجمال 24 سنة إلى مستشفى أشمون العام وحالتهم العامة مستقرة.

ويذكر أن قرية طليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهدت إصابة 15 شخص بحالة تسمم لتناولهم وجبة عشاء أثناء تأديتهم واجب عزاء فى أحد أفراد أسرة محمد عبد الرحمن زهران بالقرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقل 13 منهم إلى قسم السموم بمستشفى الجامعة بمدينة شبين الكوم لخطورة حالتهم، والباقين بمستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 15 شخصا بتسمم بعد تناولهم وجبة بعزاء فى المنوفية

>