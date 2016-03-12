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دعم مصر:النواب يبحث تشكيل وفد لمخاطبة البرلمان الأوروبى حول الشاب الإيطالى

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دعم مصر:النواب يبحث تشكيل وفد لمخاطبة البرلمان الأوروبى حول الشاب الإيطالى دعم مصر:النواب يبحث تشكيل وفد لمخاطبة البرلمان الأوروبى حول الشاب الإيطالى
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم ، إن النتائج التى توصل إليها البرلمان الاوربى متعجلة ، ولم تنتظر انتهاء التحقيقات فى قضية مقتل الشاب الإيطالى ، موضحة أن الاتهامات التى وجهت لمصر مُبالغ فيها وتحمل قدرا كبيرا من التحامل .

وأوضحت "عازر" فى تصريحات لـ" اليوم السابع " أن مجلس النواب بصدد تشكيل وفد دبلوماسى يضم نواب القومى لحقوق الانسان ودبلوماسيين وقانونين ، للتحدث مع البرلمان الأوروبى وتوضيح حقيقة الاوضاع والملابسات التى جرت فى قضية الطالب الإيطالى .


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