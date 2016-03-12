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وزير التموين: مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى حتى أغسطس المقبل

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وزير التموين: مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى حتى أغسطس المقبل وزير التموين: مخزون السكر يفوق حدود الأمان ويكفى حتى أغسطس المقبل
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، زيادة مخزون السكر التموينى، موضحا أن المخزون يفوق حدود الأمان ويكفى احتياجات المواطنين حتى 18 أغسطس ، مع وجود مخزون استراتيجى لمدة شهر أضافى، لافتا الى أنه يتم توفير المنتج أولا بأول لتلبية احتياجات أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هيئة السلع التموينية تقوم حاليا بتوفير منتجات السلع الغذائية، وكذلك الدواجن واللحوم لضخها بالأسواق، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق.


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