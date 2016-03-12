بالفيديو .. بائع تركى يضرب طفل سورى بوحشية وسط سوق بالأناضول

بعد أن ترك وطنه بسبب الحروب الدائرة هناك، ولجأ إلى بلاد العثمانيين تركيا بعيدًا عن البراميل والغارات الجوية، استقبله الأتراك بالضرب، حيث ضرب بائع تركى طفل سورى لا يتعدى عمره 10 سنوات بوحشية فى أسواق بإزمير غرب الأناضول.

وظهر فى الفيديو الذى نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، البائع التركى وهو يلاحق الطفل، وعندما تمكن من الإمساك به، قام برفعه فى الهواء ومن ثم إلقائه أرضًا بعنف شديد.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن الشرطة التركية استدعت أمس الجمعة، بائعًا ظهر فى مقطع فيديو وهو يطرح طفلًا أرضًا بعنف، وقال البائع فى إفادته إنه فعل ذلك لأن الطفل أزعجه وأثار أعصابه.

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