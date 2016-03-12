اليوم.. أولى جلسات تسوية المنازعات بين "زينة" والفنان أحمد عز

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم السبت، جلسة تسوية المنازعات بين الفنانة زينة، والفنان أحمد عز، قبل نظر دعوى الخلع ونفقة الصغير التى أقامتها زينة ضد عز.

كانت قد قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر فى شهر يناير الماضى، برفض الاستئناف المُقَدَّم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نَسَب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء فى حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه أحمد عز، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف.

وأشارت الحيثيات إلى أن المدعية ساكنة بمسكنه فترة الزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة، وحملت منه ووضعت حملها ورُزِقَت منه بالصغيرين "عز الدين" و"زين الدين" الأمر الذى يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفى توافرت لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.

وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه لم يقم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينهما، كما لم يثبت عدم التلاقى بينه وبين المدعية، لاسيما أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه من عدمه.

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