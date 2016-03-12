تقرير في الجول – 7 أسباب تجعل يونايتد مترددا في التعاقد مع مورينيو

الوضع يزداد سوءا ومانشستر يونايتد فقد هويته التي عُرف بها خلال آخر 20 عاما.. فهل جوزيه مورينيو هو الحل؟

مانشستر يونايتد لا يعيش أفضل فتراته حاليا ونتائجه المهتزة مستمرة وقد يفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع احتمالية وداعه للدوري الأوروبي بنسبة كبيرة عقب هزيمته أمام ليفربول بهدفين دون رد.

في المقابل انتشرت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية حول اقتراب جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي من تدريب الفريق بداية من العام المقبل بعد فسخ التعاقد مع المدرب لويس فان جال.

ولكن في السياق ذاته أشارت تقارير الصحف الإنجليزية إلى أن بعض من أعضاء إدارة يونايتد وملاكه يرفضون فكرة التعاقد مع مورينيو.

فهل مورينيو هو الحل السحري ليونايتد للنجاة من أزماته المتكررة منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون؟ أم أن أعضاء الإدارة الرافضين لاستقدامه على حق؟ FilGoal.com يستعرض.

3 أسباب للتعاقد مع مورينيو

إعادة بناء الفريق

يعُرف عن مورينيو أنه أحد المدربين القادرين على بناء فريقا من الصفر وجعله بطلا خلال أشهر قليلة.

نجح في ذلك الأمر مع بورتو بعدما انتشله من عثراته وحوله في موسمه الثاني لبطل للدوري والكأس في البرتغال والدوري الأوروبي، قبل أن يحقق المعجزة في عام 2004 بقيادته للفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ذلك الأمر تكرر مع تشيلسي بعدما قاده في موسمه الأول له في الكرة الإنجليزية للفوز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

ومع إنتر ميلان نجح في موسمه الأول بقيادته للقب الدوري وفي الموسم التالي حقق الثلاثية التاريخية.

ومع ريال مدريد نجح في التغلب على برشلونة وتوج بلقب كأس إسبانيا، قبل أن ينجح في إنهاء هيمنة الفريق الكتالوني بالفوز في موسمه الثاني بلقب الدوري.

جلب اللاعبين

إن فشل يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فإنه سيكون من الصعب عليه جلب اللاعبين وإقناعهم بالانضمام للفريق.

ولكن وجود مورينيو على رأس الإدارة الفنية للشياطين الحُمر قد يذلل تلك العقبة أمام الفريق.

فالمدرب البرتغالي يستطيع إقناع أي لاعب بالانتقال لفريقه بمجرد محادثة هاتفية وخير دليل على ذلك هو سيسك فابريجاس، ومحمد صلاح بعدما حول وجهته من ليفربول إلى تشيلسي.

جوارديولا

تعاقد مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا لتدريبه بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات وهو ما يعني أن السيتيزينز في طريقهم لبناء فريقا قويا بانتداب العديد من اللاعبين.

وكارلو أنشيلوتي سيدرب بايرن ميونيخ، ويورجن كلوب تعاقد مع ليفربول في وقت سابق، وأنطونيو كونتي في طريقه لتشيلسي كما تشير التقارير، ودييجو سيميوني باق مع أتليتكو مدريد.

فهل يوجد مدربا قادر منافسة جوارديولا حاليا أفضل من مورينيو وبناء فريقا قويا لمنافسته؟

4 أسباب لرفض التعاقد مع مورينيو

الأسلوب الدفاعي

"نحن نتحدث خلال آخر موسمين ونقول أن هذا ليس أسلوب يونايتد، نحن لا نلعب بتلك الطريقة، لماذا نتوقع أن يتغير ذلك في لقاء العودة؟ هكذا تحدث ريو فيرديناند مدافع يونايتد السابق عقب الهزيمة أمام ليفربول.

يُعرف عن مورينيو أنه أحد المدربين الذين يفضلون الخطط الدفاعية واللعب بمهاجم واحد صريح فقط هذا الأمر لا يحبذه مانشستر يونايتد.

يونايتد يعتمد في أسلوب لعبه طوال تاريخه على الأجنحة المهارية وكرة القدم الهجومية حيث لا يكتفي بالفوز بهدفين فقط، بل يرغب دائما في زيادة الغلة.

فهل يفضل يونايتد اختفاء أسلوبه الهجومي مقابل التعاقد مع مورينيو؟

إرهاق الفريق واختفاء الشباب

مورينيو يفضل دائما الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين دون غيرها دون الاعتماد على نظام تدوير اللاعبين ما يجعل فريقه يصاب بالإرهاق الشديد.

ظهر ذلك الأمر جليا خلال موسمه قبل الأخير في تشيلسي حيث كان يعتمد على ما يقرب من 16 لاعبا فقط طوال الموسم، مما أدى لوداعه دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان.

في الوقت ذاته من النادر أن يعتمد الاسبشيال وان على اللاعبين الشباب بل يفضل دائما شراء اللاعبين الجاهزين الذين لا يحتاجون للكثير من العمل من أجل التطور.

ويونايتد يفضل دائما أن يكون هناك لاعبين من أكاديميته في الفريق الأول مثل جيل عام 1992 الذي تضمن بول سكولز، وديفيد بيكام، وريان جيجز، ونيكي بات، والأخوان جاري وفيليب نيفيل.

وخلال الموسم الحالي وعلى الرغم من الإصابات التي دفعت فان جال للجوء إلى الشباب إلا أنه صعد ماركوس راشفورد، بورثويك جاكسون، وجييرمو فاريلا.

أزمة العام الثالث

أحد أبرز الأشياء التي يعاني منها مورينيو هي أن موسمه الثالث يكون دائما مليئا بالأزمات وإرهاق اللاعبين ما يجعل النتائج تهتز جدا.

ظهر ذلك الأمر في موسمه الثالث مع تشيلسي قبل أن يدخل في خلاف مع المالك رومان أبراموفيتش ليرحل بالتراضي عن الفريق.

وأيضا استمر ذلك الأمر في ريال مدريد بعدما دخل في خلافات قوية للغاية مع لاعبيه أبرزهم سيرخيو راموس، وإيكر كاسياس، وبيبي، ليخرج الفريق خالي الوفاض من كل البطولات ويرحل عنه.

السيطرة الفردية

لا يحب مورينيو تدخلات الإدارة في عمله أبدا، فقد دخل في خلافات مع المدير الرياضي لتشيلسي في وقت سابق فرانك أرنيسن، ومع خورخي فالدانو في ريال مدريد.

فالمدرب البرتغالي يحب أن يكون مسيطرا على كل شيء يخص الفريق بنفسه وأن لا يتدخل أحد في عمله.

إدارة يونايتد دائما تحب متابعة المدرب عن كثب وأن يكون لها رأيا في كل الأمور، وهذا لا يعني تدخلها في عمل المدرب، ولكنها تفضل دائما أن تكون مطلعة على كل شيء عكس الطريقة التي يحبها مورينيو وهي طلب الشيء وأن يتم تنفيذه له فقط.

في رأيك هل مورينيو مناسب لمانشستر يونايتد أم لا؟