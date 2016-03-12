برشلونة يفقد لاعبه لـ7 أسابيع للإصابة

(إفي): أعلن نادي برشلونة يوم الجمعة عن غياب مهاجمه الشاب ساندرو راميريز لنحو ستة أو سبعة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وأعلن النادي الكتالوني في بيانه أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة المستقيمة للساق اليسرى خلال مران الفريق الختامي اليوم استعدادا لمباراة خيتافي في الجولة الـ29 لليجا يوم السبت على ملعب "الكامب نو".

وشارك المهاجم الشاب صاحب الـ20 عاما في 20 مباراة خلال الموسم الحالي وأحرز ثلاثة أهداف، وكان الظهور الأخير له أمام فالنسيا في إياب الدور نصف النهائي على ملعب "المستايا" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتليتكو مدريد، فيما يحتل خيتافي المركز السادس عشر وفي جعبته 27 نقطة.