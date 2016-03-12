يؤمن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أن الأندية الإسبانية لا يمكن أن تكرر ما يقوم به ليستر سيتي حاليا في إنجلترا وأن تنافس بقوة على لقب الدوري.

ويقدم ليستر سيتي موسما استثنائيا إذ أنه يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.

وتحدث إنريكي قائلا:"لا أعلم إن كان ما يحققه ليستر حاليا يمكن أن يتكرر في الدوري الإسباني أم لا".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين"من الصعب جدا في إسبانيا أن تمر الفرق الكبيرة بموسم غير جيد، ونحن هنا نتحدث عن ثلاثة أندية كبرى وأتليتكو مدريد واحدا منهم منذ ثلاثة أو أربعة أعوام".

وأكمل مدرب برشلونة"أتليتكو وريال مدريد وبرشلونة هم أكبر ثلاثة أندية في إسبانيا من الصعب أن يمر جميعهم بموسم غير جيد سويا".

وأوضح"الظروف في إنجلترا مختلفة كليا فهناك عقود الرعاية التليفزيونية مختلفة وكبيرة للغاية عننا هنا وهذا ما يصنع الفارق".

وأتم"هذا بالإضافة لأن هناك ظروفا نادرة تحدث سويا لأول مرة ما جعل المنافسة على اللقب مفتوحة وقوية، وهناك أندية غابت عن المنافسة أيضا".