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بالفيديو – يوفنتوس يحطم التاريخ بإسقاط ساسولو.. و4 دقائق تفصل بوفون عن الحلم

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بالفيديو – يوفنتوس يحطم التاريخ بإسقاط ساسولو.. و4 دقائق تفصل بوفون عن الحلم بالفيديو – يوفنتوس يحطم التاريخ بإسقاط ساسولو.. و4 دقائق تفصل بوفون عن الحلم

قطار يوفنتوس لا يعرف سوى تحطيم التاريخ وذلك بعدما نجح البيانكونيري في التغلب على ساسولو يوم الجمعة بهدف دون رد في الدوري الإيطالي.

واستضاف يوفنتوس منافسه ساوسولو لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف المباراة الوحيد باولو ديبالا في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة جزاء ساسولو.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 67 نقطة يغرد بها في صدارة الجدول بفارق ست نقاط عن ملاحقه نابولي الذي له لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد ساسولو عند 44 نقطة في المركز السابع.

ونجح البيانكونيري في تحقيق فوزه الـ18 من أصل آخر 19 مباراة خاضها حيث تعادل مرة واحدة فقط.

كما أن يوفنتوس أصبح هو أول فريق في الدوري الإيطالي يحافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.

وتجاوز حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون الحارس التاريخي لإيطالي والسيدة العجوز دينو زوف حيث حافظ على نظافة شباكه لـ926 دقيقة مقابل 904 للأخير.

ولا يفصل بوفون عن الرقم التاريخي ليكون أكثر حارس في تاريخ الدوري الإيطالي محافظة على نظافة شباكه سوى أربع دقائق فقط ليتجاوز سيبستيانو روسي حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا والذي حافظ عليها لمدة 929 دقيقة.

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فيديو اليوم السابع

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