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تقرير رسمي يمني: معظم الجرحى في اليمن تلقوا العلاج على نفقة المملكة بمتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة

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    قامت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعلاج 1850 جريحاً يمنياً كأكبر دولة في هذا الخصوص وأهلت أكبر المنشآت الصحية.

وبحسب تقرير رسمي ذكرته وكالة الأنباء اليمنية أن نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح استعرض في التقرير خلال اجتماع عقده أمس بعدن مع مسؤولي القطاع الصحي أن معظم الجرحى في اليمن تلقوا العلاج في المملكة، بمتابعة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال التقرير إن عدد الذين تلقوا العلاج في المملكة بلغ 1850 جريحاً ونحو 350 جريحاً في السودان، و85 جريحاً في الإمارات العربية المتحدة، و54 جريحاً في سلطنة عمان، و635 جريحاً في الأردن على نفقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن هناك 73 جريحاً تحت العلاج، ويتكفل مركز الملك سلمان بتسديد مستحقات المستشفيات والإقامة.

وأوضح التقرير أنه تم إعادة تأهيل مستشفى عدن العام، بسعة 200 سرير، بتمويل من صندوق التنمية السعودي، بعد أن كان متعثرا منذ عام 2009م.

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