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ختام فعاليات «علم ينفع الناس» بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

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ختام فعاليات «علم ينفع الناس» بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ختام فعاليات «علم ينفع الناس» بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

    اختتم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة امس فعاليات معرضه "علم ينفع الناس" منهياً أسبوعين من تكثيف اهتمامه بأسنان الأطفال ذوي الإعاقة الذين استفاد عدد كبير منهم ممن توافدوا إليه بمركز حياة مول التجاري بالرياض.

وعبر د. سلطان بن تركي السديري المدير العام التنفيذي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، عن سعادته بما حققته فعاليات المعرض من نجاح في غرس ثقافة الوعي العلمي بين أطياف المجتمع ومساعدتهم في التعرف على أهمية الأبحاث ونتائجها وكسر الحواجز التي تعيق دمج ذوي الاعاقة في المجتمع، مؤكدا ان مثل هذه الفعالية اساسية في توثيق علاقة المركز بمؤسسات المجتمع المختلفة مشيدا بدور كليات الفارابي لطب الأسنان التي أسهمت بدور كبير في تلك المناسبة.

وجاء المعرض مقدما الكشف على أسنان أكثر من ألف طفل استفاد عدد منهم من العلاج الوقائي الذي قدمه المعرض الى جانب التدرب على الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان.

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