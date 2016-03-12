استعراض قوة «رعد الشمال»

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بميدان العرض العسكري بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي، أمس العرض العسكري المصاحب لتمرين «رعد الشمال»، وهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال، وفخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وفخامة الرئيس الدكتور إكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودولة السيد نواز شريف رئيس وزراء باكستان، ومعالي رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، ومعالي الشيخ الفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والأراضي وزير الشؤون الإسلامية والحج في جمهورية موريشيوس السيد شوكت سودهن، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان، وقائد القوات المسلحة الماليزي ذو الكلفي محمد زين، ومعالي وزير الدفاع والأمن الوطني المالديفي آدم شريف، وقائد القوات المسلحة في بروناي اللواء بهين محمد تاويه، ومعالي وزير الدفاع الوطني التركي عصمت يلماز، ومعالي الوزير الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية التونسية الأزهر القروي الشابي.

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وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين وضيوفه في مقر ميدان العرض العسكري صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفور وصول الملك المفدى وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والمعالي، إلى المنصة الرئيسة للعرض العسكري، عزف السلام الملكي.

خادم الحرمين يرعى العرض العسكري في ختام المناورات بحضور قادة الدول ال20 المشاركة

ثم استأذن قائد طابور العرض العسكري اللواء الركن إبراهيم بن عيسى عسيري، خادم الحرمين الشريفين، في التفتيش على الوحدات العسكرية المشاركة في تمرين رعد الشمال.

إثر ذلك استقل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عربة مكشوفة، للتفتيش على الوحدات العسكرية في العرض.

وبعد أن أخذ الملك المفدى - رعاه الله - مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد المنطقة الشمالية وقائد القوات البرية المشاركة في تمرين "رعد الشمال" اللواء ركن فهد بن عبدالله المطير كلمة قال فيها: سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفضل من المولى القدير وبدعوة كريمة من مقامكم الكريم لبى النداء إخوانكم قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية تشاد، والجمهورية التونسية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السنغال، وجمهورية السودان، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية القُمر المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية المالديف، ومملكة ماليزيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، وقوات درع الجزيرة المشتركة.

وأوضح أن هذه القوات شاركت في تمرين "رعد الشمال" الذي يُمثّل نقلة نوعية في العمل العسكري الاحترافي ويستمد أهميته ليس فحسب من حيث عدد الدول المشاركة فيه ولا من حيث حجم القوات وتنوع تسليحها وقواتها القتالية العالية، بل أيضاً في سرعة الاستجابة، والقدرة على حشد القوات من مختلف دول العالم العربي والإسلامي في زمن قياسي.

وقال اللواء ركن المطير: إنه طبقت في هذا التمرين جميع أنواع العمليات العسكرية وبنجاح تام ولله الحمد، مما أسهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات القتالية المشاركة ودرجة استعدادها لتكون قوة ضاربة لنصرة الحق، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بالدول العربية الإسلامية وبمقدرات شعوبها لاسيما في ظل الظروف الدولية والإقليمية الراهنة.

اللواء المطير: حشد القوات من مختلف دول العالم العربي والإسلامي في زمن قياسي ورفع مستوى الجاهزية القتالية

وأضاف: لقد تفضلتم يا خادم الحرمين الشريفين وإخوانكم قادة الدول العربية والإسلامية يوم أمس في هذا التمرين، وسوف يحييكم أبناؤكم بقلوبهم قبل أكفّهم عند تشرّفهم بالمرور من أمامكم، ويُشكرونكم بعد شكر الله على أن أتيحت لهم الفرصة بأن يكونوا نواة لهذه الملحمة الخالدة، التي ستتوالى انجازاتها ويمتد خيرها على الأمة الإسلامية بعون الله وقوته.

ودعا اللواء ركن المطير في ختام كلمته الله سبحانه وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه قادة الدول العربية والإسلامية لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

عقب ذلك ألقى الرائد مشعل بن محماس الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة.

ثم استأذن قائد طابور العرض اللواء ركن إبراهيم بن عيسى عسيري، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - البدء في العرض العسكري للقوات المشركة في تمرين "رعد الشمال" من المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية المشاركة.

وقد شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة والحضور العروض التي بدأت بأعلام الدول المشاركة في التمرين، ثم استعراض وحدات رمزية شملت العتاد العسكري للقوات المشتركة.

كما شمل العرض العسكري قوات الشرطة العسكرية ومهمتها في حماية القوات من أي أعمال تخريبية، ثم عربات قوات المهمات الخاصة، وناقلات الصواريخ وعربات الجنود.

وتضمن العرض نماذج للدبابات وسلاح المدفعية وراجمات الصواريخ وسلاح المهندسين، بالإضافة إلى أنظمة صواريخ الباتريوت والهوك وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي الجاهزة للتصدي لأي تهديدات جوية.

كما تم عرض عربات نقل وحدات البحرية والاتصالات والعربات المدرعة ووحدات من سلاح الحدود.

وتوالت العروض العسكرية للدول الشقيقة المشاركة في تمرين «رعد الشمال» بوحدات رمزية شملت دبابات ومدافع وأسلحة إسناد مضادة للطائرات، وقوات مشاة عسكرية، وأطقم إسعافية وطبية ومستشفى متنقل ميداني.

عقب ذلك شاهد الجميع عروض قفز مظلي لنخبة من المظليين يحملون أعلام الدول المشاركة في التمرين.

بعد ذلك تم استعراض نماذج للقوة الجوية للدول الشقيقة المشاركة في تمرين «رعد الشمال»، حيث أدت مجموعات من الطائرات النفاثة عروضاً على شكل كتل جوية ضمت طائرات هجومية ودفاعية وطائرات تزود بالوقود.

إثر ذلك جرى تقديم عرض للطائرات المروحية تحمل معدات وعتاد عسكري، بعد ذلك قدمت إحدى طائرات الأباتشي المقاتلة استعراضا أبرز مهارة قائد الطائرة وكفاءة الطائرة في تنفيذ مهامها.

كما شاهد خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو عرضاً لطائرتين حربيتين في حالة اشتباك جوي بينهما، بالإضافة إلى نماذج أخرى للقوات الجوية للدول المشاركة في التمرين.

بعد ذلك أدت فرق طيران «فرسان الإمارات» و»قلب الأسد» الباكستاني و»صقور السعودية» عروضاً استعراضية وتشكيلات جوية متنوعة، أبرزت كفاءة والقدرة المميزة للطيارين في القوات المشتركة.

وفي ختام العرض العسكري عزف السلام الملكي.

ثم غادر خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة حفل العرض العسكري المصاحب لتمرين رعد الشمال مودعين بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكريم.

حضر العرض العسكري، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، وكبار ضباط القوات المشاركة وعدد من المسؤولين.