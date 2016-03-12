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طالبات طب جامعة نورة يحتفلن بيوم المهنة الأول

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طالبات طب جامعة نورة يحتفلن بيوم المهنة الأول طالبات طب جامعة نورة يحتفلن بيوم المهنة الأول

    نظمت طالبات كلية الطب البشري في بجامعة الاميرة نورة فعالية "يوم المهنة الأول بعنوان"طريقك إلى التخصصات الطبية"، برعاية عميدة كلية الطب البشري نورة د. غدير آل الشيخ وحضور ومشاركة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية د. سمر السقاف.

واستضافة الفعالية د. محمد السلطان مساعد الأمين العام للدراسات العليا بالهيئة للتخصصات الصحية حيث قدم بعض النصائح والتوصيات في التقديم على برامج الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مؤخرا، والتي تخدم خريجي الكليات الطبية والمتقدمين لبرامج البورد السعودي في مختلف التخصصات.

واستعرضت د. سمر السقاف مفاتيح النجاح في التقديم على برامج التخصصات الطبية في الولايات المتحدة الأميركية بما يشمل اختبارات القياس الأميركية ونصائح عامة للراغبات في التقديم على برامج الإختصاص الأمريكية.

 كما استضاف يوم المهنة الأول أكثر من خمسة عشر متحدثا من رؤساء برامج طبية في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وأطباء ممارسين و أطباء مقيمين في جلسات نقاشية لأهم النصائح التي يحتاجها طلبة الطب قبيل تخرجهم من كلية الطب البشري وعن كيفية التخطيط للمستقبل بعد التخرج من كلية الطب البشري.

الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية كانت بتنظيم مجموعة من طالبات الكلية و بإشراف كل من وكيلة عميدة كلية الطب البشري لشؤون الطالبات الدكتورة فاتن البخاري وكيلة عميدة كلية الطب لشؤون الطالبات وعضو هيئة التدريس الدكتورة غدير القصيّر، وحضر هذه الفعالية أكثر من 80 طالبة من المستويين الرابع والخامس من كلية الطب البشري في الجامعة.

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