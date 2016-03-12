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وزير الداخلية اللبنانى: 99 % من أزمة النفايات حُلت

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وزير الداخلية اللبنانى: 99 % من أزمة النفايات حُلت وزير الداخلية اللبنانى: 99 % من أزمة النفايات حُلت

>قال نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبنانى، يوم الجمعة، إن 99 فى المئة من أزمة النفايات فى لبنان حُلت خلال اجتماع للجنة حكومية مكلفة بمتابعة هذه القضية.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المشنوق قوله، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا اليوم السبت، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق . ولم تذكر تفاصيل أخرى.

وأدى عدم توصل الساسة لاتفاق بشأن وضع حل للتخلص من النفايات إلى تراكم تلال من القمامة فى بيروت والمناطق الواقعة حولها منذ أشهر وإثارة تحذيرات من احتمال انتشار أمراض بسبب ذلك.

وقالت وكالة حكومية إن لبنان ألغى خطة لتصدير النفايات لروسيا الشهر الماضى . وترمز هذه المشكلة إلى مأزق سياسى ترك البلاد بلا رئيس منذ نحو عامين ومنع من اتخاذ حتى قرارات أساسية
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