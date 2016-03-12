المؤتمر الطلابى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج

تبدأ كلية الصيدلة بجامعة سوهاج فعاليات مؤتمر be aware about pharmacy وذلك اليوم السبت، والذى يستمر لمدة 4 أيام لينتهى يوم الثلاثاء 15 مارس، وذلك تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج الدكتور إيمان السيد أبوضيف عميد كليه الصيدلة.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات التى يحتاجها سوق العمل كمهارات القيادة السليمة والتسويق، بالإضافة إلى الحديث عن أهم الأخطاء الطبية وكيفية تجنبها، ويحاضر فى المؤتمر عدد من المحاضرين المتميزين.

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