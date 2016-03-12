حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم السبت 12 مارس

حظك اليوم برج الثور السبت 12 مارس

>برج الثور على الصعيد المهنى..

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برج الثور على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الحوت السبت 12 مارس

>برج الحوت على الصعيد المهنى..

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برج الحوت على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الدلو السبت 12 مارس

>برج الدلو على الصعيد المهنى..

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برج الدلو على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الميزان السبت 12 مارس

>برج الميزان على الصعيد المهنى..

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برج الميزان على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الأسد السبت 12/3/2016

>الأسد على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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برج الأسد على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد..

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حظك اليوم برج السرطان السبت 12/3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهى..

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السرطان على الصعيد العاطفى..

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السرطان على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..

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حظك اليوم برج العقرب السبت 12/3/2016

>العقرب على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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برج العقرب على الصعيد الصحى..

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توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب..

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حظك اليوم برج الجدى السبت 12 مارس

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برج الجدى على الصعيد المهنى..

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برج الجدى على الصعيد العاطفى..

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برج الجدى على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الحمل السبت 12 مارس

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برج الحمل على الصعيد المهنى..

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برج الحمل على الصعيد العاطفى..

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برج الحمل على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج القوس السبت 12 مارس

>برج القوس على الصعيد المهنى..

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برج القوس على الصعيد العاطفى..

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برج القوس على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12 مارس

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس

>برج العذراء على الصعيد المهنى..

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برج العذراء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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مواليد برج الثور من القيادات الناجحة فى عملهم، لكن لديهم بعض الأخطاء التى تؤثر أحيانا على أدائهم فهم لا يقبلون بأنصاف الأمور دائما يبحثون عن الكمال فى كل شىء، ما يجعلهم دائما متعبين ويأخذ العمل منهم أغلب ساعات النهار، يستطيعون أن يكون لهم حياة عملية منفصلة وناجحة فهم قادرون على التخطيط الجيد طوال الوقت.برج الثور حبيب مخلص وصديق كتوم يعرف كيف يلعب دور إيجابى فى حياة كل فرد فى حياتهم حتى يكون جميع من فى حياته ينعم بالسعادة، حتى أنه يأتى على نفسه فى كثير من الأحوال لا يستطيع مواليد برج الثور العيش دون حب أو عطاء، يقولون أن الحياة خلقت لنعيش فيها فى شكل اجتماعى ولا يستطيع فرد أن يعيش بمفردة ولكن علية طوال الوقت أن يصلح من حال من حوله ، ليجد الأرض ممهدة للعيش فيها بسلام.تتوقع لك الأبراج هذه الفترة حالة من السلام النفسى، ما يجعلك فى صحة جيدة فأنت ممن تتحكم فيهم الحالة النفسية بشكل كبير وتلقى بظلالها عليك.تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة حالة من التقدم والازدهار فى جميع المجالات فأنت من الأشخاص القليلة التى تعرف ماذا تريد؟ وما هو المطلوب منها، حاول أن تحافظ على صفاتك الإيجابية فهى مميزة لشخصيتك فى مجتمعك .يواجه الحوت كثير من الصعاب فى حياته العملية لكنه قادر على التصدى لها بكل حماس وابتكار، قادر على الخروج من المأزق سريعا ويحاول طوال الوقت أن يثبت وجوده، لديه قدرة على قيادة فريق العمل إلى النجاح حتى يرى أحلامه تتحقق أمام عينيه، من واقع الحياة يرى الحوت أن الفشل خطوة مهمة فى طريق النجاح والوصول إلى قمة الهرم.قد ينخدع مواليد الحوت مرة لكن ليس كل مرة فهم قادرون على تحصين أنفسهم ضد الفشل مرة بل مرات، لديهم قدرة على التواصل مع الحبيب بطرق عديدة تخرج عن المألوف، لديهم قدرة على الصبر وتحمل المسئولية فى علاقات الحب، فهم كتومين ولا يرددون الكلام كثير، مواليد الحوت يعتبرون أصدقاء جيدون وقادرون على الإنصات والاستماع طوال الوقت.الأحول الصحية مستقرة لكنك لا تقدم فى هذا الجانب الدعم اللازم، حاول أن تمارس الرياضة وتعتنق الحياة الصحية حتى تكون صحتك فى الأيام القادمة بصورة أفضل.تتوقع لك الأبراج مزيد من التألق فى الحياة العملية فأنت إنسان تعلم جيدا قيمة العمل وتقدسه، لا تتهاون فى تحقيق أحلامك مهما تكن الصعاب فأنت قادر على تخطيها بكل قوة، على الجانب العاطفى سيكون حياتك سعيدة عندما تجد الإنسان المناسب لحياتك وسترى نتيجة ما مررت به من صعاب.ءيتمتع مواليد برج الدلو بقدرة فائقة على المراوغة عندما يصطدمون بالواقع، فهم لا يقبلون أن تتحطم أمالهم أمام صخرة الإحباط طوال الوقت، قادرون أن يجدون لهم من كل مأزق مخرجا ويعرفون من أين تأكل الكتف كما يقول المثل، من الأشخاص الذين يحملون العديد من المواهب وهذا يجعل الأبواب مفتوحة أماهم حتى يجدو مايتناسب معهم.مواليد برج الدلو يتسمون بالرومانسية الحالمة تجهدهم طوال الوقت يعيشون فى فيلم رومانسى يخلو إلى الواقعية، وهذا ما يجعل حياتهم العاطفة دائما مذبذبة، يؤكدون لأنفسهم طوال الوقت أنهم أشخاص مرغوب فيهم ولا يمكن الاستغناء عنهم فى الحياة، وفى الحقيقة هم كذلك فهم يتركون بصمات مميزة فى الحياة فى كل شىء، وقادرون على لعب العديد من الأدوار مما يجعل التخلى عنهم صعب.مواليد برج الدلو طوال الوقت يحاولون الحفاظ على صحتهم ويرفضون الاعتراف بالعمر الحقيقى لهم، قادرون على الحفاظ على ملامحهم شابه فهو يمارسون الرياضة ويأكلون بشكل صحى طوال الوقت.علماء الفلك يتوقعون أن يكون لديك حبيب تستطيع أن تفصح له عما يدور فى خاطرك، حاول أن يكون لك صديق مقرب يحمل عنك كثير من المشاكل التى قد تتعرض لها فى مشوار حياتك، أنت قائد ناجح فى العمل حاول أن تحافظ على هذه الميزة حتى تظل فى نفس المستوى.يتمتع مواليد برج الميزان بالقدرة الفائقة على تحمل المسئولية فى العمل، حيث يكون دورهم مهم وبارز للغاية فهم من الأركان الأساسية التى لا يقم العمل بدون وجودهم، يستطيعون أن يقدمو للعمل كثير من الأفكار بشكل بسيط حتى يستطيع فريق العمل أن يسيرو على نهجهم فهم من القادة الناجحين فى الحياة العلمية.برج الميزان قادر على العطاء فى الجانب العاطفى ولديه أفكار كثير فى هذا الجانب يرى أن الحياة بدون حب لا يستقيم لها حال، قادر على العيش بهدوء ويهوى البيت ويرى أن الأطفال نعمة من الله، قليل الكلام فى المشاكل إلى أذا استفز يكون عنيف الرد.حياتك الصحية فيها بعض التقصير وأنت تعلم بذلك، ولكنك مازلت تعاند الأقدار يجب عليك أن تكون أنسان على قدر المسئولية حتى لا تتراجع صحتك أكثر، لا تجعل الحياة تأخذ من الأمور الأولية التى يجب أن تقوم بها لتكون باقى الحياة تسير نحو الطريق السليم.ستكون الفترة القادمة الأفضل على الإطلاق فأنت قادر على تحقيق كثير من المكاسب على المستوى العملى، لا تترد فى أن تصارح الحبيب بما يجب أن تقول فالحب كلمات وأفعال، سيكون أمامك وقت كاف هذه الأيام حتى تنجز جميع أعمالك المؤجلة ، فكن على قدر المسئولية.تنتظر أن يحدث جديداً فى عدد من المكشلات المرتبطة فى العمل، خاصة أنك تقوم ببذل جهود فى الخفاء دون الإعلان عنها، حتى تترك الأمور تسير بطبيعتها، خاصة أن المشكلات الأخيرة جعلت منك شخصاً أكثر حذراً وحرصاً على أن تسير الأوضاع بهدوء فى الفترة الحالية.تعترف بأسرار شخصية، لأحد الأصدقاء المقربين، الذى يفاجئك حديثه عن موضوعات مشابهة من تلك التى تحكيها له، ربما يتسبب لك فى الشعور بالراحة ويقلل من إحساسك بالقلق والارتباك الذى تشعر به، بسبب عدم قدرتك على اتخاذ القرار المناسب، لحل المشكلات.التأقلم على آلام الإرهاق والتعايش معها لفترات طويلة، لن يقلل منها بل يتسبب ذلك فى زيادة المشكلات الصحية، التى تطاردك كثيراً فى الفترة القادمة، لا تدع كسلك يقودك إلى ترك المتاعب أكثر من ذلك حتى لا تتأثر صحتك ومستوى أدائك المهنى وقوة تركيزك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش يوم مريح نوعاً ما خاصة أن مشكلات العمل فى طريقها للحل بفضل جهود مولود الأسد التى يبذلها بطريقته الخاصة، ولأن مولود الأسد يعتبر أصدقائه أحد نقاط قوته الأساسية، فالإفصاح عن مشكلات شخصية لصديق مقرب يهون عليك حملها كثيراً، والإهمال فى النواحى الصحية لن يؤدى إلا زيادة مشكلاتك.يوم سعيد تقضيه مع أصدقائك القدامى، بعد أن يعودوا إلى نفس مكان عملك، ووجودهم يقلل من توترك ومشكلاتك فى العمل، خاصة غنك تجد منهم دعما كبيراً بشكل ملموس وشكل معنوى أيضاً، ما ينعكس على ادائك المهنى الذى سيشهد تطوراً ملحوظاً فى الفترة القادمة.تضطر لاستخدام حيلك العاطفية لإنهاء خلاف قائم منذ فترة مع شريك حياتك، وتحاول أن تثبت له صدق مشاعرك، بعد مرحلة الفتور التى كانت تسيطر على علاقتكم فى الفترة المقبلة، لا تقلق على مصير هذا الخلاف، فالمشاعر الصادقة تستطيع أن تذوب أى خلافات قائمة بينكما.حالتك الصحية مستقرة، فقط تحتاج إلى إعادة تقييم عاداتك الصحية، بعد أن خرجت عن القاعدة فى الفترة الماضية، والاستمتاع بالأجواء الهادئة سيحسن كثيراً من حالتك المزاجية، ويؤثر بالإيجاب على التخفيف من مشكلات الأرق التى تشعر بها بشكل مستمر، ولا تنسى التقليل من المشروبات المنبهة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا فترة مميزة على جميع الأصعدة، حيث يجدون الدعم المادى والمعنوى فى نطاق العمل بعد تواجد عدد من الشخصيات المقربة بجواره، وتعود الأجواء إلى طبيعتها بينه وبين شريك حياته، مما يعطيه الفرصة لمعايشة لحظات رومانسية جديدة، تزيد من ثقته فى نفسه.لا يمكن أن يتنازل مولود العقرب عن فرصته فى المشاركة بآرائه، خاصة إن كانت تتعلق بمشكلات العمل، وتجد الوقت مناسب لطرح مجموعة من الأفكار الإيجابية التى يراها الموجودون حولك قابلة للتنفيذ بشكل سريع، وستجعلك فى مقدمة المرشحين للمناصب القيادية، ومن أهم رجال المرحلة القادمة فى العمل.الأجواء الأسرية تحسن من حالتك المزاجية، وتخلصك من مشاعر الإحباط التى كانت مسيطرة عليك فى الفترة الماضية، تتنازل عن التواجد فى عدد من الأماكن المهمة بالنسبة لك، فى سبيل قضاء وقت أطول مع ذكريات طفولتك وحياتك الخاصة.الإفراط فى تناول الحلويات والوجبات الدسمة، يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكوليسترول، وآلام المعدة، لا تتعامل مع الآلام العارضة بنوع من الاستهتار، واحذر من تفاقم المشكلات فى المرحلة المقبلة، ولا تنسى أنك من الشخصيات التى تتأثر كثيراً بسوء الحالة الصحية ولا تستطيع التعامل مع الأعراض المرضية فترات طويلة.يتوقعل علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعود إلى حالته المزاجية الجيدة بعد أن يثبت نفسه وكفاءته فى محيط العمل، ويتبع خطوات جدية مدروسة لتنفيذ أفكاره التى تلقى إعجاب رؤسائه فى العمل، والذكريات القديمة تأخذ مولود العقرب إلى عالم آخر أكثر هدوءاً، ما يؤدى إلى ارتفاع حالته المعنوية.عندما تقوم بمساعدة زملائك فى العمل، يُشعرك هذا بقيمتك فى الحياة والمجتمع، ويجعلك قادراً على المواصلة، فتذكر دوماً أن أفضل الناس أنفعهم للناس.لا تذهب لنفس الأماكن التى اعتدت عليها مع شريك حياتك، فالحياة يلزمها بعض التجديد، لم لا تبحث عن أماكن جديدة وتفاجئه بها؟.. سينعكس ذلك على علاقتكما بشكل كبير.عملك مهم بالتأكيد، لكن جسمك أيضاً يحتاج إلى الراحة، كل ما يريده جسمك هى عادات صحية بسيطة، كشرب كمية مناسبة من المياه، والنوم بدرجة كافية، وممارسة الرياضة التى تفضلها أنت.يجب عليك معرفة ما يجب فعله فى وقته المناسب، فالحزم أحياناً قد يكون قسوة إن لم يكن فى موضعه، واللين قد يكون تساهلاً إن لم يكن فى مكانه المناسب.حاول أن تتوخى الحذر من أعداءك فى العمل، وتجنبهم قدر الإمكان، وقم بعملك على أكمل وجه، وتجنب الأخطاء قدر الإمكان، كى لا تترك لهم ثغرة، يدخلون إليك من خلالها.الحياة أقصر من أن تضيعها فى التردد، والصمت، والكتمان، فإن شعرت أنك تحب شخصاً ما، قم بالإفصاح عن مشاعرك، فلا شىء يحتمل الانتظار، خاصة إن كانت مشاعرك.لصحتك عليك حق كبير، لذا قم بالاهتمام بها كما تهتم بباقى جوانب حياتك، تفاصيل صغيرة، وعادات بسيطة إن قمت بها، ستجد تغييراً كبيراً وملحوظاً فى صحتك.الحياة تحتاج إلى بعض التغيير فلا تستسلم للروتين لأنه قد يصيبك بالاكتئاب، غير طريق ذهابك للعمل، قم بتغيير المطاعم التى تأكل منها، تفاصيل بسيطة إن غيرتها، ستشعر بفارق كبير.عليك أن تحاول الإنجاز فى عملك، حتى لا تضطر أن تجلس لساعات متأخرة فيه، فإنجازك فى العمل سيشعرك بالراحة، وسينعكس ذلك بالإيجاب على جوانب حياتك الأخرى، وعلى علاقتك بزملاءك، وسيقلل من إحساسك بالغضب طوال الوقت.الحياة روتينية ومملة، إن لم نسعى نحن لتغييرها، إن شعرت بتغيير شريكة حياتك، فاعلم أنها تحتاج إلى قضاء يوم مختلف.صحتك النفسية لا تقل أهمية أبداً عن صحتك الجسدية، لذا عليك أن تحافظ عليها، وذلك بمحاولة الاسترخاء، والبعد عن الضغوط قدر الإمكان.عندما تشعر بالتخبط والتردد، لن يكون الحل أبداً البدء فى تكوين علاقات جديدة، الحل يكمن فى حسم الأمور بينك وبين نفسك أولاً، حتى لا تشعر أن أى علاقة جديدة، هى حمل ثقل عليك.يتمتع مواليد برج الجوزاء بأفكار مبتكرة فى المجال العملى فهم أذكياء، لكنهم غير ملتزمين بالوقت، وهذا ما يجعل كل تعبهم يضع هباء منثورا، يحاول مواليد برج الجوزاء أثبات أنفسهم فى المجال العملى حتى وإن كانت خطواتهم بطيئة إلا أنهم قادرون على المثابرة حتى يصلو إلى أحلامهم التى يسعون أن يروها تتحقق أمام أعينهم.مواليد برج الجوزاء يتسمون بالحنان والعاطفة الجياشة قادرون على العطاء طوال الوقت لجميع من حولهم فى الحياة، يقدرون الحياة الزوجية وللأصدقاء مكان محفوظ فى حياتهم مهما بعدتهم الأيام، قادرون على تكوين علاقات أجماعية ناجحة تدوم طويلا فهم ينظرون إلى العلاقات على أنها يجب أن تكون ممتدة ولها جذور راسخة فى الأرض.لديك العديد من المشاكل الصحية منها ما له علاقة بالحالة النفسية والمزاجية السيئة التى تسيطر عليك هذه الأيام، حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوط حتى تتمتع بصحة جيدة فالصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.المواقف الصعبة التى مرت عليك تعلمت منها كثيرا، حاول ألا تقع فيها مرة أخرى فأنت إنسان حساس وقادر على التعلم من أول مرة، فى الأيام القادمة ستحقق نجاح كبير فى الحياة العملية حتى ترى نتيجة تعبك، عودة الحبيب إلى حياتك من جديد ليست من صالحك لا تقبل بهذه العودة وأنتظر الشخص الصحيح فهذا أفضل من الارتباط الفاشل.مواليد برج العذراء يدركون تماما أنهم قادرون على الوصول إلى ما يريدون مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها فهم يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، قادرون على التلون حتى لا يصطدمون بمن حولهم فهم يعرفون أهدافهم جيدا ولا يحاولن إضاعة مجهودهم على الأرض، فدائما خطواتهم محسوبة بما سوف يجنون من مكاسب مادية من الآخرين.مواليد برج العذراء لا يؤمنون بالحب فهم قادرون على التحكم فى مشاعرهم إلى أبعد الحدود، قادرون على الدخول فى علاقات حب متعددة فى نفس الوقت والخروج منها سريعا دون أى خسائر تذكر، مواليد برج العذراء لديهم القدرة على استبدال الحبيب فى حالة وجود من هو افضل ولا يتقبلون عيوب الحبيب مهما كانت صغيرة.أنت لا تتبع القواعد الصحية فى حياتك وربما تناسيت ملحق بك من متاعب فى الفترة السابقة، لهذا عليك مراجعة الطبيب فى القريب العاجل حتى لا تتعرض لوعكة صحية تكون عواقبها سيئة، حاول ممارسة الرياضة بأنتظام فهى المفتاح السحرى إلى دنيا الأصحاء.فى المرحلة القادمة سوف يكون الإخفاق حليفك حاول أن تغير نظرتك فى الحياة حتى لا تتعرض لكثير من الخسائر، أنت إنسان طيب حاول أن تجنب العلاقات والمصالح المادية جانبا ويكون الجانب الإنسانى هو المتحكم فى حياتك وسوف تشعر بالسعادة مع كل من حولك.