«بريد الإمارات» تطلق مسابقة تصميم بطاقة تهنئة بيوم الأم

أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن مسابقة تصميم بطاقة تهنئة بريدية بمناسبة «يوم الأم» للأطفال والشباب من طلبة المدارس والكليات تحت وسم #أول_من_يهنئها، وسيتم اختيار تصميم البطاقة البريدية الفائزة من بين اللوحات الفنية التي سيشارك بها الطلاب وستمنح الجوائز النقدية حسب الفئة العمرية.

وقال إبراهيم بن كرم المدير التنفيذي التجاري للمجموعة إن المسابقة موجهة حسب فئات البراعم (12- 14 سنة) وتبلغ قيمة الجائزة 3000 درهم والأشبال (15-18 سنة) وقيمتها 4000 درهم والبواسل (19-22 سنة) وتبلغ 5000 درهم ،بالإضافة إلى ذكر اسم صاحب التصميم على البطاقة البريدية ومعلومة مبسطة عن الفكرة والتصميم. و للمشاركة يجب إرسال التصميم على تويتر المجموعة أو انستغرام تحت وسم #أول_من_يهنئها.