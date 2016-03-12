سرقوا أقمشة بـ6 ملايين ووقعوا سريعاً في قبضة التحريات

على الرغم من عدم وجود أدلة واضحة في مسرح الجريمة إلا أن رجال التحريات والبحث الجنائي في شرطة دبي تمكنوا خلال وقت قياسي من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 4 أشخاص وخامس العقل المدبر بعدما خططوا مسبقاً لجريمتهم وقاموا بسرقة أقمشة من مستودع كبير في منطقة الراشدية تقدر قيمتها بـ6 ملايين درهم.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي إن الواقعة تعود إلى ورود بلاغ مطلع الشهر الجاري من أحد التجار من الجنسية الآسيوية في منطقة الراشدية يفيد بسرقة مستودعه بالكامل في منطقة الراشدية بعدما تم كسر الأقفال، وعلى الفور توجهت فرق البحث الجنائي إلى موقع البلاغ وتبين أن الجناة لم يحتاجوا إلى مجهود كبير في كسر الأقفال البسيطة التي كانت على باب المستودع الذي أفرغوه من الأقمشة وهي عبارة عن ملابس جينز بكميات كبيرة معبأة داخل كراتين.

وأضاف اللواء المنصوري أن فريق البحث قام بجمع الاستدلالات من صاحب المستودع وبعض الأشخاص القريبين من مكانه وتم الاشتباه بمجموعة من الأشخاص ومنهم أحد المترددين على صاحب المستودع من الجنسية الآسيوية، وتم إلقاء القبض على المشتبه بهم الأربعة الذين اعترفوا بقيامهم بالسرقة تحت إدارة شخص خامس اتضح أنه يعمل في المجال نفسه.

ومن جانبه قال المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن الجناة اختبأوا في إمارة أخرى، وتم التنسيق مع الجهات المختصة هناك وعثر على البضائع في أحد المخازن في الإمارة نفسها، وتبين أن المتهم الخامس العقل المدبر جهز السيارات وراقب المستودع قبل الواقعة وأنه كان على علم بما فيه من بضائع حتى أنقض ليلاً عليه وأفرغه من محتوياته خاصة في ظل عدم وجود كاميرات، أو حارس أمن على المكان الذي يحوي بضائع بملايين الدراهم.

وأفاد المقدم الجوكر أن سرعة ضبط الجناة حالت دون التصرف في البضائع والتي كان ينوي العقل المدبر للجريمة شحنها إلى بلده الأصلي والتصرف فيها هناك، وتمت إعادة المسروقات إلى صاحب المستودع الذي تعرف على المتهم، وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأشار المقدم الجوكر إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المستودعات أكثر من مرة بضرورة توفير كاميرات أو حارس أمن على المستودع بالإضافة إلى تأمين المستودع من ناحية الإغلاق والإقفال، وأنه لا يعقل أن يحوي مستودعاً بضائع بملايين الدراهم ويوضع عليه أقفال لا يزيد ثمنها على 50 درهماً.

صفر سرقات

أكد المقدم عادل الجوكر أنه على مدار العام الماضي والشهرين الماضيين من العام الجاري لم تسجل أي سرقات للمستودعات في كل أرجاء إمارة دبي، وذلك بعد أن وضعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خططاً استباقية في الحد بل والقضاء على هذا النوع من الجرائم والتي كان أبرزها تكثيف الدوريات على المستودعات إضافة إلى توجيه إرشادات التوعية لأصحاب المستودعات ومتابعتهم من مراكز الشرطة المختصة، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم تسجيل أي بلاغات لسرقة المستودعات على مدار 14 شهراً.