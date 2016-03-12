46 مليون مشاهدة لـ#شكراً_حماة_الوطن

تصدر وسم #شكراً_حماة_الوطن قائمة الأعلى مشاركة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، محققاً ما يربو على 46 مليون مشاهدة حول العالم، متصدراً الترند المحلي، وفق إحصاءات «ترند الإمارات»، وحظي بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن المغردون الوسم أمس مع ختام التمرين العسكري «رعد الشمال» في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، والذي شاركت فيه قواتنا المسلحة إلى جانب عدد من جيوش الدول العربية والإسلامية، والذي يعد واحداً من أكبر التمارين العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة واتساع منطقة المناورات وهو ما يجعل هذا التمرين يحظى بالاهتمام على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعاد المغردون نشر تدوينات سابقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي قال فيها: «أبناء القوات المسلحة هم من يسهرون حين تنام العيون.. ويضحون حين يتردد المترددون.. ويحمون المكتسبات حين يطمع الطامعون».

وكتب حمد هلال البلوشي: «بُذلت الأرواح لحماية أرض الوطن حتى أحس شعبكم بالأمان والراحة والاطمئنان»، ودون راشد الجسمي: «نتذكر بإجلال أولئك الذين وضعوا واجبهم نُصب أعينهم فغدت سيرتهم العطرة حيّةً لا تموت»، وعلق عبد الله العيدروس: «حماة الوطن درعنا الحصين، نفتخر بهم ونشد على أيديهم، وندعو لهم بالتوفيق وأن يعينهم ويثقل موازينهم».

مجد وعز

ووصف عبد الله المنصوري قواتنا المسلحة بدرع الوطن وكتب: «أنتم فزعة للجار وأنتم من سطرتم ببطولاتكم وبدماء شهدائكم تاريخ ومجد وعز الإمارات»، ودون إبراهيم بهزاد: «لن ننسى تضحياتكم وبطولاتكم في اليمن وتواجدكم في السعودية ومشاركتكم ضمن قوات التحالف».

وأعرب المغردون عن فخرهم بقواتنا المسلحة وقالوا: «القلم يعجز عن وصفكم..! الكلمات والمفردات لا تكفي..! أظهرتم قوة بأسكم وشدتكم في الشدائد»، وكتب خليفة المزروعي: «رجالٌ تفخر بهم جميع الأوطان فكيف ببلادهم الإمارات، وأقل ما يقال في حقهم (#شكراً_حماة_الوطن)، وأسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه».

وثمنت مغردة عزيمة قواتنا المسلحة وقالت: «رفعتم رؤوسنا عزةً وشموخاً وبكم وبعزيمتكم تعلو جباهنا فخراً ومهابة.. حفظكم الله يا عز الوطن».