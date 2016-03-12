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حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية الهندي

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حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية الهندي حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية الهندي

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد ظهر أمس وي. ك. سينغ وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند الذي يزور البلاد حاليا والوفد المرافق له.

ورحب سموه خلال اللقاء بالوزير الهندي في دولة الإمارات، مؤكدا حرص دولة الإمارات ورغبتها الصادقة في دفع علاقات التعاون والصداقة نحو مزيد من فرص النمو والتقدم ودعمها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي عن سعادته بزيارة دولة الإمارات.

وقال إن الإمارات والهند تربطهما علاقات تجارية واقتصادية متينة، متمنيا تحقيق المزيد من التعاون في العديد من المجالات وتوسيع الآفاق لتشمل مجالات عديدة.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء على شرف الوزير الهندي والوفد المرافق.

وحضر اللقاء والمأدبة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة ومحمد عمران الشامسي رئيس كليات التقنية العليا.

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