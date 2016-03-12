النعيمي يشيد بجهود فرق الطوارئ لمساعدة الناس

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإجراءات التي قام بها مكتب دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في متابعة الحالة الجوية مع كل الجهات المعنية بالمنطقة إثر هطول أمطار الخير، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من قبل فرق الطوارئ فيها لمساعدة الناس، ومتابعة أحوالهم وتلبية احتياجاتهم الخدمية. جاء ذلك خلال تفقد سموه أمس أوضاع السدود والبنية التحتية في منطقة مصفوت التابعة لإمارة عجمان إثر الأحوال الجوية الأخيرة التي سادت الإمارات.

زيارة

وزار صاحب السمو حاكم عجمان الوديان الموجودة في المنطقة والسدود ومنها سدود مزيرع وحدف واليزير، كما تفقد سموه حالة الطرق والأبنية والمرافق العامة في لمنطقة مصفوت، واطمأن على أحوال السكان من المواطنين والمقيمين وعلى منازلهم والتأكد من عدم تأثرهم بمياه الأمطار الخيرة التي سادت الإمارات.

واطلع سموه على أحول الأحياء السكنية والشوارع التي لم تتأثر بالمطر نتيجة ما تتوفر فيها من بنى تحتية ملائمة ومضخات وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وثمن سموه الجهود المبذولة في سائر المناطق بالإمارة، معرباً سموه عن شكره لجهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في ذلك وجاهزيتها لاستقبال أمطار الخير، التي تبشر بموسم زراعي خير.

كما اطلع سموه على منطقة سد مصفوت وتابع النتائج الإيجابية لأمطار الخير الأخيرة، التي هطلت، لافتاً سموه إلى أن هذه المياه ستكون مخزوناً وفيراً تستخدم للري والزراعة وهي مبشرة بموسم زراعي جيد للمنطقة.

شرح

واستمع سموه لشرح تفصيلي من سيف بن غدير مدير مكتب دائرة البلدية والتخطيط بمصفوت حول خطة الطوارئ، التي ينفذها مكتب مصفوت في متابعة موسم الأمطار، معرباً سموه عن شكره لهم لاهتمامهم بمنطقة مصفوت، وتوفير الخدمات لها مثل باقي مناطق الإمارة.

وثمن سموه دور دائرة البلدية والتخطيط وجهودها في تطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتناسب وطبيعتها الجغرافية وتجهيزها لموسم الأمطار على مدار الموسم.

رافق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في الجولة التفقدية سعيد بن هديم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وسيف بن غدير مدير مكتب بلدية مصفوت وكبار المسؤولين في المنطقة.