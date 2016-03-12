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القبض على ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية

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القبض على ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية القبض على ربة منزل قتلت زوجها بسبب عجزه الجنسى فى الغربية
تمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا بمحافظة الغربية بإشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى والعميد حلمى أبو الليل رئيس مباحث المديرية من كشف غموض العثور على جثه سائق بها عدة طعنات بعد مرور شهرين على زواجه داخل غرفة نومه بقرية شونى التابعة لمركز طنطا وهروب زوجته.

وكشفت التحريات، أن زوجة المجنى عليه هى وراء ارتكاب الواقعة وتم ضبطها واعترفت بارتكابها لعجز زوجها الجنسى واعتياده ضربها أمام أهله وإهانته لها.

وكان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقى إخطاراً من العميد إيهاب مصطفى مأمور مركز طنطا بالعثور على جثة سائق بها عدة طعنات بغرفه نومه بقرية شونى دائرة المركز وهروب زوجته، وتبين من التحريات الأولية أن القتيل تزوج منذ شهرين وبتضييق الخناق على الزوجة تم ضبطها واعترفت تفصيليا بارتكابها للواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

العثور على جثه شاب بطنطا بها عدة طعنات بعد شهرين من زواجه
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