تقرير في الجول – لماذا وجود النني سيجعل أرسنال لا يشعر بتأثير الغيابات؟ 5 أسباب

سانتي كازورلا، جاك ويلشير، أرون رامسي، كلها إصابات يعاني منها أرسنال في وسط ملعبه قبل مرحلة هامة من الموسم حيث ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي وتأهل لربع نهائي مسابقة الكأس ويستعد لملاقاة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كل تلك الإصابات من شأنها التأثير على أي فريق خاصة وأنه مقبل على مباريات هامة للغاية، لكن وجود محمد النني سيقلل من شعور أرسنال بتأثير تلك الغيابات ووطأتها على الفريق.

ونشر موقع Whoscred.com المهتم بالإحصائيات تقريرا أوضح فيه لماذا وجود النني سيفيد أرسنال خلال الفترة المقبلة بعد إصابة رامسي.

وبدأ التقرير بالإشادة بالنني مؤكدا قدم مباراة رائعة في دربي لندن أمام توتنام، كان في طريقه لإكمال أول 90 دقيقة له في الدوري الإنجليزي لولا طرد فرانسيس كوكولين من اللقاء ما دفع آرسين فينجر لإخراج لاعب خط الوسط المصري الذي كان ثالث أفضل الممررين من اللاعبين الأساسيين للمدفعجية بنسبة دقة بلغت 80.5%.

وأوضح أنه في ظل الإصابات لا يتبقى لفينجر سوى النني وكوكولين وماثيو فلاميني للعب في وسط الملعب، لذا فإن الأقرب لخوض لقاء واتفورد يوم الأحد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون النني وكوكولين في ظل اعتماد المدرب الفرنسي على خطة 1-3-2-4.

وأضاف التقرير مؤكدا أن النني لديه فرصة رائعة حاليا لإثبات قيمته لدى الجماهير مثلما فعل كوكولين في وقت سابق عندما قطع فينجر إعارته مع تشارلتون لمواجهة الإصابات أيضا.

لذا هنا يأتي التساؤل لماذا في مقدور النني تقليل وطأة الإصابات على أرسنال؟ 5 أسباب.

** ساهم النني في تأهل بازل لدور الـ32 الثاني من الدوري الأوروبي خلال الموسم الجاري وحصل على تقييم 7.70 من أصل 10 درجات وهو أحد أفضل التقييمات التي حصل عليها لاعبي الفريق السويسري.

** النني كان ثالث أكثر من مرر الكرة في الدوري الأوروبي بواقع 90 تمريرة في المباراة بعد ميركو فالديفيوري لاعب نابولي بـ100.6 تمريرة في اللقاء الواحد، وماتس هوميلز مدافع بروسيا دورتموند صاحب الـ92.1 تمريرة في اللقاء الواحد، وبلغت نسبة صحة تمريرات اللاعب المصري 92.4%.

** هدوء النني في الاستحواذ على الكرة ومن ثم تمريرها لزملائه بشكل صحيح هو أحد أهم مميزاته بالنسبة لأرسنال.

** على الرغم من انتقاله لأرسنال في يناير فقط، ودائما ما يعاني اللاعبين مع فرقهم عقب انضمامهم إليهم في منتصف الموسم، إلا أن النني أظهر قدرة كبيرة على التأقلم مع الكرة الإنجليزية بهدوئه وقدرته على التحكم بالكرة بشكل جيد في وسط الملعب.

** أرسنال هو أحد أكثر الفرق استحواذ على الكرة في الدوري الإنجليزي بنسبة 55.9% وهذا دليل على أن النني يناسب فلسفة فينجر في التحكم بالكرة وبالملعب وفرض سيطرة المدفعجية على منافسيهم.

وأكمل التقرير"على الرغم من أن النني لا يهاجم كثيرا مثل رامسي أو يمتلك حلولا فردية سريعة مثل كازورلا، إلا أن إمكانياته أفضل من فلاميني وهو يتفوق عليه حاليا في ترتيب اللاعبين في الفريق، مع قدرته في جعل ظهيري الجنب يتقدمان كثيرا لزيادة المساندة الهجومية لاطمئنانهم بوجود لاعب آخر في الخلف يقوم بتغطيتهم دفاعيا".

واختتم"النني وجد نفسه فجأة لديه دورا هاما للغاية عليه تقديمه خلال الأسابيع المقبلة لمساعدة أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004".