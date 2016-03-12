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انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى النوعى بأسوان بحضور سامح الصريطى

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انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى النوعى بأسوان بحضور سامح الصريطى انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى النوعى بأسوان بحضور سامح الصريطى
بدأت مساء اليوم، الجمعة، فعاليات البرنامج الثقافى الرياضى للأولمبياد المصرى النوعى الثانى فى محافظة أسوان، والتى تستمر حتى 15 مارس الجارى، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للثقافة الرياضية.

حضر الفاعليات التى أقيمت بمركز شباب مدينة أسوان، الدكتور أشرف صبحى، مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية، والدكتور محمد صبحى، نائب وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتور عماد البنانى، مستشار أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسنب عندر، أمين عام اتحاد الشركات، بجانب حضور الفنانين "سامح الصريطى، ومحمد أبو داوود، والشاعر الغنائى عماد حسن، ولفيف من الصحفيين وممثلى الصحف القومية والمختصين بالشئون الرياضية".

بدأت الفعاليات بحفل افتتاح البرنامج والذى تضمن طابور عرض للفرق المشاركة من الاتحادات النوعية، كما شارك أكثر من 600 شاب وفتاة فى مسيرة رياضية تبدأ غداً السبت من نادى أسوان الرياضى وحتى مركز شباب مدينة أسوان.

ومن جانبه، أكد هانى رشدى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أنه سيتم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الرياضة تجمعنا" غداً السبت بقاعة المعلمين بأسوان، موضحاً أن الفعاليات تتضمن إقامة مباريات خماسى قدم وطائرة وتنس طاولة وسلة وكرة سرعة وسباقات ألعاب قوى وجميعها تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان.


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