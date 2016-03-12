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بالصور.. اتحاد صيدلة طنطا ينظم قافلة طبية بالمحلة

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بالصور.. اتحاد صيدلة طنطا ينظم قافلة طبية بالمحلة بالصور.. اتحاد صيدلة طنطا ينظم قافلة طبية بالمحلة
نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة، بجامعة طنطا ، قافلة طبية فى قرية السجاعية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى ، شاملة الكشف والعلاج.

وشملت القافلة عدة تخصصات، منها باطنة ورمد وأسنان وأطفال ونساء وتوليد ، وتم صرف العلاج بالمجان لأهالى القرية.

وصرح فهيم سعد رئيس الاتحاد بأنه من أهم أهداف الاتحاد هو توسيع إطار العمل التطوعى وترسيخه داخل وخارج أسوار الجامعة، والقوافل الطبية من الأعمال التطوعية ذات الطابع الخاص، والتى نهدف من خلالها إلى توسيع إطار العمل التطوعى ، وربط الطالب بالمجتمع الخارجى وإيصال المساعدة إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين .

اتحاد صيدلة طنطا (1)

اتحاد صيدلة طنطا (2)

اتحاد صيدلة طنطا (3)

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