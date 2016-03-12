أخبار ليبيا اليوم..دعوات لدعم العملية السياسية فى ليبيا وتجاوز الأزمة الحالية

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على لقاء سفراء ومبعوثون دوليون إلى ليبيا مع فريقى الحوار الليبى لدعم العملية السياسية فى ليبيا وتجاوز الأزمة الحالية، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بمدينة بنغازى.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم لقاء سفراء ومبعوثون دوليون إلى ليبيا، اليوم الجمعة، مع فريقى الحوار الليبى لدعم العملية السياسية فى ليبيا وتجاوز الأزمة الحالية.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المكتب الإعلامى لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، أن ممثلى المجتمع الدولى أعربوا عن ترحيبهم التام للبيان الذى أصدره أعضاء الحوار السياسى مساء أمس، كما أكدوا تمسكهم بدعم العملية السياسية كحل لتجاوز الأزمة، معبرين عن استعدادهم لدعم الشعب الليبى فى إيجاد حل للأزمة السياسة التى تعانيها بلادهم.

وكان أعضاء الحوار الليبى قد أصدرا أمس بيانا أعادوا فيه تأكيد إلزامهم بالتمسك بالاتفاق السياسى الليبى الذى تم توقيعه فى مدينة الصخيرات المغربية فى 17 ديسمبر الماضى، كإطار وحيد وشرعى قادر على إنهاء الأزمة السياسية والنزاع فى ليبيا.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تجدد الاشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" مساء اليوم، بالمحور الغربى لمدينة بنغازى شرق ليبيا، وأكد مصدر عسكرى اليوم، تجدد المواجهات العنيفة بين الجيش الليبى والوحدات المُساندة ضد تنظيم "داعش" والتشيكلات المُسلحة الموالية له بالمحور الغربى لمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وقال المصدر، إن المواجهات تجددت مساء اليوم بمحور جامعة بنغازي- طريق طرابلس التى يُطوقها الجيش الليبى بعد السيطرة على معسكر السابع عشر من فبراير والحى الجامعى.

وأضاف أن المواجهات، لا تزال مُستمرة حتى اللحظة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بمحور الجامعة، بينما يشهد محورى البحر (قار يونس) ومحيط مصنع الأسمنت بمنطقة الهوارى اشتباكات مُتقطعة. من جانبه أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الجمعة، "عن تطلعه إلى ما وصفه بمحادثات شيقة وبناءة خلال الاجتماع المشترك بين أعضاء الحوار السياسى الليبى وممثلى المجتمع الدولى فى العاصمة التونسية اليوم. وقال كوبلر، فى تصريح صحفى مقتضب، نشر هنا مساء اليوم، إن ليبيا ليست وحدها، معتبراً أن ليبيا هى جزء من المجتمع الدولى.

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