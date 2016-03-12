أخبار سوريا اليوم.. تأسيس تيار الغد السورى فى القاهرة برئاسة أحمد الجربا

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على الإعلان عن تأسيس تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا، فيما تناولت أخبار سوريا اليوم تصريحات حميد دربندى مدير مكتب مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق حول ما يجرى بالمنطقة.>وتناولت أخبار سوريا اليوم على إرسال الشيخ أحمد الجربا رئيس تيار الغد السورى فى المؤتمر التنسيقى الأول للتيار تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستضافة مؤتمر المعارضة السورية، مؤكدا أن الأكراد أخوة للسوريين، مشيرا إلى أن تياره سيواجه الإرهاب ورعاته الإقليميين و"داعش وأخواتها".

وأبرزت أخبار سوريا اليوم تأكيد الشيخ أحمد الجربا أن سوريا تعانى من خطر على الثورة ووحدة البلاد، وأن ما يحدث فى سوريا النكبة الكبرى فى ظل المجازر وعدم وجود حلول أو وجود حلول مستهلكة، وأن قدر السوريين يصنع بأيديهم بمساعدة الأشقاء لبناء سوريا.

وقال إن قضية سوريا ستحل بأيدى السوريين وإن سوريا التى يريدها السوريين هى دولة تؤمن بالتعددية، وتشجع الاختلاف ودولة لامركزية تؤمن بوحدة التعددية والعدل، كثوابت للعيش فى عمل الغد، مؤكدا عدم قبوله المراهنات على الطائفية فى سوريا، وأن التيار يؤمن بالحل السياسى، وبيان جنيف ومستخلصات مؤتمر القاهرة، وأن الغد السورى الذى نريده هو الاستقرار فى المحيط العربى، بدعم الإمارات والسعودية ومصر.

وتناولت أخبار سوريا اليوم تصريحات حميد دربندى مدير مكتب مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان العراق، إن المنطقة دفعت جهدا باهظا فى الفترة الأخيرة، وأن سوريا واجهت مشكلة كبيرة وأن المشهد السياسى السورى يحتاج لتحرك دولى عاجل لحل الأزمة ووقف عمليات التشرد.

وأكد أن إقليم كردستان استقبل العديد من قوى المعارضة السورية، وأن الإقليم فتح المعبر للاجئين السوريين للتخفيف عن السوريين، مؤكدا متانة العلاقات بين الكرد والعرب والسنة وأن المنطقة فى ظل الأزمة تحتاج لحل المشكلة. على جانب آخر، وجه تيار الغد السورى فى مؤتمره التأسيسى الأول الشكر للقيادة الفلسطينى محمد دحلان لجهوده البارزة فى دعم حل الأزمة فى سوريا.

وأثنى على جهود القيادى الفلسطينى فى دعم القضية السورية وجهود البارزة فى القضية الفلسطينية. ومن جهته، قال وسام حبيش، ممثل سمير جعجع بالمؤتمر، إن مشاركة اللبنانيين هو مستقبل مضىء بين لبنان وسوريا داعيا لضرورة قيام دولة ديمقراطية وعلاقات بين لبنان وسوريا ونظام سورى لا يستثنى اى وجود لأى طائفية.

وشدد ممثل سمير جعجع على ضرورة دعم لبنان لإنقاذ للاجئين السوريين وتقديم الدعم العربى لحل الأزمة السورية التى تشكل خطرا على الشعب السورى.

وشدد على أنه لا يمكن تجزئة الإرهاب فهناك أنظمة إرهابية فى المنطقة، مؤكدا أن تاريخ وحاضر مشترك بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن الشعب السورى الذى فجر ثورة الكرامة سينتصر فى سوريا وان التاريخ يمهل ولا يهمل وأن أمام اللبنانيين لنقل سوريا ولبنان لعصر جديد وهو عصر المصالح المشتركة وان ما يعلن عنه اليوم هو أن سوريا ولبنان سيعملا معا من أجل استقرار المنطقة من أجل مستقبل مشرق يحقق الأمن والسلام وبعث بتحية لمصر ولبنان.

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