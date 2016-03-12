إصابة جنديين إسرائيليين فى إطلاق نار قرب رام الله

أصيب جنديان إسرائيليان مساء أمس الجمعة بجروح فى عملية إطلاق نار بالقرب من رام الله.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن جنديين اسرائيليين فى العشرينيات من العمر أصيبا بجروح طفيفة فى اطلاق نار من سيارة مسرعة على الطريق السريع 443 القريب من مستوطنة "بيت حورون" جنوبى غرب رام الله.

وأضافت أن طواقم الإسعاف نقلت المصابين الى مستشفى "تشعار صيدق" بالقدس المحتلة لتلقى العلاج وأن قوات الجيش بدأت فى تمشيط المنطقة بحثا عن السيارة التى فرت باتجاه بلدة بيتونيا غربى رام الله.

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