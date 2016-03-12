حبس طبيب بيطرى بكفر الشيخ استولى على 2 مليون جنيه من أصحاب مزارع دواجن

قرر أحمد عبد الحى رئيس نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس "أ.م.أ.ل" 53 سنة طبيب بيطرى لإستيلائه على أموال من أصحاب مزارع بعدد من المحافظات بدعوى توريد كتاكيت لهم دون أن يفى بذلك.

وكانت مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية تمكنت من إلقاء القبض على طبيب بيطرى استولى على 2 مليون جنيه من عدد من الراغبين لتوريد كتاكيت وبعض المعدات المستخدمة فى مزارع الدواجن فى محافظات الصعيد والوجه البحرى تعدت 11محافظة، ولم يفى بترويدها لأصحاب المزارع بالمحافظات، وبلغ عدد المحاضر 11 محضراً بقسم أول كفر الشيخ وقسم ثان كفر الشيخ.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقيه بلاغات من عدد من المحافظات، بإتهام طبيب بيطرى بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بدعوى توريد كتاكيت ومعدات مستخدمة فى مزارع الدواجن التى يمتلكونها دون أن يفعل ذلك، ومنها البلاغات 2054 قسم ثانى، و4662 قسم أول كفر الشيخ 2015م، و5527 قسم أول كفر الشيخ 2015م، و3704 قسم ثانى كفر الشيخ 2014م، و3797 إدارى قسم أول كفر الشيخ، و3062 قسم ثانى كفر الشيخ، و5361 و2736 و1951قسم أول كفر الشيخ.

وأمر اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، وعضوية المقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول، للتعرف على حقيقية البلاغات المقدمة، وتبين من التحريات قيام المتهم بالترويج للشركة التى يمتلكها من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ويعقد المقابلات فى مكتبه بمدينة كفر الشيخ، وبعد إبرام العقود معه يرسل أصحاب المزارع الحوالات بالمبالغ المتعددة له، ولا يورد لهم الكتاكيت ولا المعدات، وأخر بلاغ تقدم به أيمن سعد صادق 30 سنة صاحب مزرعة دواجن بمركز أبو قرقاص اتهم الطبيب بالنصب والاحتيال وإرساله 16ألف و500 جنيه مقابل إرسال الطبيب 11ألف كتكوت ولم يقم بإرسالها.

وتم إلقاء القبض على المتهم، وضبط عدد من الحولات تم إرسالها له من عدد من المحافظات بلغت 2 مليون جنيه، وضبط عدد من الهواتف المحمولة و20 شريحة محمول، وتحرر المحضر رقم 2865 جنح قسم أول كفر الشيخ، وبالعرض على نيابة كفر الشيسخ قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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