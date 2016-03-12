10 تنسيقات للتنورة السوداء على خطى النجمات

كل سيدة منا تعرف أن هناك بعض القطع التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل: القميص الأبيض البسيط، الفستان الأسود القصير، التنورة السوداء التي تعتبرها السيدة أفضل أصدقائها، بالإضافة للألماس الذي يعتبر الصديق المثالي لكل أنثى.

تعد التنورة السوداء من القطع الكلاسيكية في خزانتك، ولكنها كذلك من القطع المرنة، إذ يمكن أن تجعليها قطعة مواكبة للموضة باختيارها بتصميم مميز ومختلف، فالترتر على سبيل المثال من أكبر اتجاهات هذا العام، لذلك اختارت الممثلة كيت هادسون تنورة سوداء براقة لتزيّن إطلالاتها، وحافظت على بساطتها بتنسيقها مع قميص أبيض بسيط وحذاء كلاسيكي جميل، كما أن الشراشيب التي كانت نجمة العروض الصيفية ظهرت في إطلالة الفاشينيستا دانة الطويرش في إطلالة شبابية مميزة.

كيت هادسون تلهمك أجمل فساتين السهرات

ويمكنك أن تختاري التصميم الكلاسيكي للتنورة السوداء حتى تتمكني من تنسيقها مع جميع القمصان الموجودة في خزانتك تقريباً، فإن كنت تملكين قميصاً عادياً شاهدي إطلالة مارتينا بينتو Martina Pinto الناعمة، أما إن كنت تملكين توباً فضياً براقاً فشاهدي إطلالة النجمة لورد Lorde في حفل الأوسكار الأخير، وفي الصيف نسقي إطلالتك مع Crop Top مميز كما فعلت العارضة إيرين أوكونور Erin O'Connor، ويمكنك ارتداء نفس التنورة في تنسيق شتوي جميل كما فعلت المدونة الكويتية دلال الدوب.

جمعنا لك في الصور أعلاه تنسيقات متنوعة بالتنورة السوداء، شاهديها وشاركينا برأيك بها.

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