ميدو يوجه رسالة إلى صلاح عبر في الجول: أنت الأفضل.. لا تلتفت لإعلام إيطاليا

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك ومحلل قنوات beIN Sports رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم روما وذلك بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا.

وخرج فريق روما على يد ريال مدريد من دور الـ16 من دوري الأبطال بعد الخسارة 2-0 ذهابا وإيابا، وشهدت مباراة ملعب سنتياجو برنابيو إهدار صلاح لانفرادين مما جعل الإعلام الإيطالي والإسباني ينتقده.

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وقال ميدو لـFilGoal.com يوم الجمعة: "محمد صلاح يعد واحدا من أفضل لاعبي روما هذا الموسم، والأفضل أمام ريال مدريد بشكل خاص".

وأضاف "يمكن أن صلاح عابه إهدار فرصتين لكن الثانية تحديدا هو من خلقها لنفسه وهو من وضع نفسه في مكان يمكن أن يسجل منه".

وتابع لاعب روما الأسبق "لا تلتفت للإعلام واستمر على تركيزك، وهذا ما يعجبني في صلاح أنه يضع كل شيء خلف ظهره".

"كل لاعب يمر بمرحلة من الانتقادات، والذكاء في كيفية البقاء هادئا حتى تمر الموجة، وفي رأيي أن الإعلام الإيطالي صعب ودائما ما يحاول البحث عن شماعة للخروج أو الهزيمة".

"الإعلام الآن يصب غضبه على إدين دجيكو وصلاح وهذا خطأ، لا يمكنك أن تُحمل لاعب أو أثنين الخروج من بطولة".

صلاح الأفضل

واستطرد ميدو قائلا: "صلاح هذا العام بخلاف أنه هداف فريقه، فقد سجل أهدافا مهمة جدا لروما وفي مباريات صعبة".

وأشار "إن كنت سأختار ثلاثة لاعبين في روما هذا الموسم ليكونوا الأفضل، فلا يمكن أن يخرج صلاح عنهم".

وأوضح "أرى أن صلاح وناينجولان وفلورينزي هما الثلاثي الأفضل في روما بدون ترتيب".

فرصة ريال مدريد

ميدو كان قد واجه ريال مدريد من قبل، وأهدر انفرادا بيمينه أيضا أمام الميرنجي.

وعنها يقول ميدو لـFilGoal.com: "انطلقت من العمق نحو روبرتو كارلوس وسددتها بيميني بجوار القائم".

وأشار "بالنسبة لصلاح الفرصة الثانية كان أمامه أن يضع الكرة في منتصف جسده لكنه نقلها إلى يمينه وكان بها سوء توفيق".

وأتم "لكن حتى بعد أن نقل الكرة إلى يمينه سقط كيلور نافاس.. كان بها سوء حظ وليس سوء تصرف".

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام ريال مدريد

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