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حظك اليوم برج الأسد السبت 12/3/2016

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حظك اليوم برج الأسد السبت 12/3/2016 حظك اليوم برج الأسد السبت 12/3/2016
ص و ت: برج الأسد

الأسد على الصعيد المهنى..
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تنتظر أن يحدث جديداً فى عدد من المكشلات المرتبطة فى العمل، خاصة أنك تقوم ببذل جهود فى الخفاء دون الإعلان عنها، حتى تترك الأمور تسير بطبيعتها، خاصة أن المشكلات الأخيرة جعلت منك شخصاً أكثر حذراً وحرصاً على أن تسير الأوضاع بهدوء فى الفترة الحالية.

على الصعيد العاطفى..
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تعترف بأسرار شخصية، لأحد الأصدقاء المقربين، الذى يفاجئك حديثه عن موضوعات مشابهة من تلك التى تحكيها له، ربما يتسبب لك فى الشعور بالراحة ويقلل من إحساسك بالقلق والارتباك الذى تشعر به، بسبب عدم قدرتك على اتخاذ القرار المناسب، لحل المشكلات.

برج الأسد على الصعيد الصحى..
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التأقلم على آلام الإرهاق والتعايش معها لفترات طويلة، لن يقلل منها بل يتسبب ذلك فى زيادة المشكلات الصحية، التى تطاردك كثيراً فى الفترة القادمة، لا تدع كسلك يقودك إلى ترك المتاعب أكثر من ذلك حتى لا تتأثر صحتك ومستوى أدائك المهنى وقوة تركيزك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش يوم مريح نوعاً ما خاصة أن مشكلات العمل فى طريقها للحل بفضل جهود مولود الأسد التى يبذلها بطريقته الخاصة، ولأن مولود الأسد يعتبر أصدقائه أحد نقاط قوته الأساسية، فالإفصاح عن مشكلات شخصية لصديق مقرب يهون عليك حملها كثيراً، والإهمال فى النواحى الصحية لن يؤدى إلا زيادة مشكلاتك.

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مصر 365

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