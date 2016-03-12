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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12 مارس

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12 مارس حظك اليوم برج الجوزاء السبت 12 مارس

على الصعيد المهنى..


>يتمتع مواليد برج الجوزاء بأفكار مبتكرة فى المجال العملى فهم أذكياء، لكنهم غير ملتزمين بالوقت، وهذا ما يجعل كل تعبهم يضع هباء منثورا، يحاول مواليد برج الجوزاء أثبات أنفسهم فى المجال العملى حتى وإن كانت خطواتهم بطيئة إلا أنهم قادرون على المثابرة حتى يصلو إلى أحلامهم التى يسعون أن يروها تتحقق أمام أعينهم.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..


>مواليد برج الجوزاء يتسمون بالحنان والعاطفة الجياشة قادرون على العطاء طوال الوقت لجميع من حولهم فى الحياة، يقدرون الحياة الزوجية وللأصدقاء مكان محفوظ فى حياتهم مهما بعدتهم الأيام، قادرون على تكوين علاقات أجماعية ناجحة تدوم طويلا فهم ينظرون إلى العلاقات على أنها يجب أن تكون ممتدة ولها جذور راسخة فى الأرض.

على الصعيد الصحى..
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لديك العديد من المشاكل الصحية منها ما له علاقة بالحالة النفسية والمزاجية السيئة التى تسيطر عليك هذه الأيام، حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوط حتى تتمتع بصحة جيدة فالصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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المواقف الصعبة التى مرت عليك تعلمت منها كثيرا، حاول ألا تقع فيها مرة أخرى فأنت إنسان حساس وقادر على التعلم من أول مرة، فى الأيام القادمة ستحقق نجاح كبير فى الحياة العملية حتى ترى نتيجة تعبك، عودة الحبيب إلى حياتك من جديد ليست من صالحك لا تقبل بهذه العودة وأنتظر الشخص الصحيح فهذا أفضل من الارتباط الفاشل.

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مصر 365

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