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حظك اليوم برج الثور السبت 12 مارس

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حظك اليوم برج الثور السبت 12 مارس حظك اليوم برج الثور السبت 12 مارس

برج الثور على الصعيد المهنى..
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مواليد برج الثور من القيادات الناجحة فى عملهم، لكن لديهم بعض الأخطاء التى تؤثر أحيانا على أدائهم فهم لا يقبلون بأنصاف الأمور دائما يبحثون عن الكمال فى كل شىء، ما يجعلهم دائما متعبين ويأخذ العمل منهم أغلب ساعات النهار، يستطيعون أن يكون لهم حياة عملية منفصلة وناجحة فهم قادرون على التخطيط الجيد طوال الوقت.

برج الثور على الصعيد العاطفى..
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برج الثور حبيب مخلص وصديق كتوم يعرف كيف يلعب دور إيجابى فى حياة كل فرد فى حياتهم حتى يكون جميع من فى حياته ينعم بالسعادة، حتى أنه يأتى على نفسه فى كثير من الأحوال لا يستطيع مواليد برج الثور العيش دون حب أو عطاء، يقولون أن الحياة خلقت لنعيش فيها فى شكل اجتماعى ولا يستطيع فرد أن يعيش بمفردة ولكن علية طوال الوقت أن يصلح من حال من حوله ، ليجد الأرض ممهدة للعيش فيها بسلام.

على الصعيد الصحى..
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تتوقع لك الأبراج هذه الفترة حالة من السلام النفسى، ما يجعلك فى صحة جيدة فأنت ممن تتحكم فيهم الحالة النفسية بشكل كبير وتلقى بظلالها عليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة حالة من التقدم والازدهار فى جميع المجالات فأنت من الأشخاص القليلة التى تعرف ماذا تريد؟ وما هو المطلوب منها، حاول أن تحافظ على صفاتك الإيجابية فهى مميزة لشخصيتك فى مجتمعك .

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مصر 365

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