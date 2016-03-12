حظك اليوم برج الميزان السبت 12 مارس

برج الميزان على الصعيد المهنى..

> يتمتع مواليد برج الميزان بالقدرة الفائقة على تحمل المسئولية فى العمل، حيث يكون دورهم مهم وبارز للغاية فهم من الأركان الأساسية التى لا يقم العمل بدون وجودهم، يستطيعون أن يقدمو للعمل كثير من الأفكار بشكل بسيط حتى يستطيع فريق العمل أن يسيرو على نهجهم فهم من القادة الناجحين فى الحياة العلمية. برج الميزان على الصعيد العاطفى..

> برج الميزان قادر على العطاء فى الجانب العاطفى ولديه أفكار كثير فى هذا الجانب يرى أن الحياة بدون حب لا يستقيم لها حال، قادر على العيش بهدوء ويهوى البيت ويرى أن الأطفال نعمة من الله، قليل الكلام فى المشاكل إلى أذا استفز يكون عنيف الرد. على الصعيد الصحى..

> حياتك الصحية فيها بعض التقصير وأنت تعلم بذلك، ولكنك مازلت تعاند الأقدار يجب عليك أن تكون أنسان على قدر المسئولية حتى لا تتراجع صحتك أكثر، لا تجعل الحياة تأخذ من الأمور الأولية التى يجب أن تقوم بها لتكون باقى الحياة تسير نحو الطريق السليم. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

> ستكون الفترة القادمة الأفضل على الإطلاق فأنت قادر على تحقيق كثير من المكاسب على المستوى العملى، لا تترد فى أن تصارح الحبيب بما يجب أن تقول فالحب كلمات وأفعال، سيكون أمامك وقت كاف هذه الأيام حتى تنجز جميع أعمالك المؤجلة ، فكن على قدر المسئولية.

شبكةعيونالإخبارية

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