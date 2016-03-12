حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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>مواليد برج العذراء يدركون تماما أنهم قادرون على الوصول إلى ما يريدون مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها فهم يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، قادرون على التلون حتى لا يصطدمون بمن حولهم فهم يعرفون أهدافهم جيدا ولا يحاولن إضاعة مجهودهم على الأرض، فدائما خطواتهم محسوبة بما سوف يجنون من مكاسب مادية من الآخرين.>مواليد برج العذراء لا يؤمنون بالحب فهم قادرون على التحكم فى مشاعرهم إلى أبعد الحدود، قادرون على الدخول فى علاقات حب متعددة فى نفس الوقت والخروج منها سريعا دون أى خسائر تذكر، مواليد برج العذراء لديهم القدرة على استبدال الحبيب فى حالة وجود من هو افضل ولا يتقبلون عيوب الحبيب مهما كانت صغيرة.أنت لا تتبع القواعد الصحية فى حياتك وربما تناسيت ملحق بك من متاعب فى الفترة السابقة، لهذا عليك مراجعة الطبيب فى القريب العاجل حتى لا تتعرض لوعكة صحية تكون عواقبها سيئة، حاول ممارسة الرياضة بأنتظام فهى المفتاح السحرى إلى دنيا الأصحاء.فى المرحلة القادمة سوف يكون الإخفاق حليفك حاول أن تغير نظرتك فى الحياة حتى لا تتعرض لكثير من الخسائر، أنت إنسان طيب حاول أن تجنب العلاقات والمصالح المادية جانبا ويكون الجانب الإنسانى هو المتحكم فى حياتك وسوف تشعر بالسعادة مع كل من حولك.