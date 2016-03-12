أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس

على الصعيد المهنى..


>مواليد برج العذراء يدركون تماما أنهم قادرون على الوصول إلى ما يريدون مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها فهم يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، قادرون على التلون حتى لا يصطدمون بمن حولهم فهم يعرفون أهدافهم جيدا ولا يحاولن إضاعة مجهودهم على الأرض، فدائما خطواتهم محسوبة بما سوف يجنون من مكاسب مادية من الآخرين.

برج العذراء على الصعيد العاطفى..


>مواليد برج العذراء لا يؤمنون بالحب فهم قادرون على التحكم فى مشاعرهم إلى أبعد الحدود، قادرون على الدخول فى علاقات حب متعددة فى نفس الوقت والخروج منها سريعا دون أى خسائر تذكر، مواليد برج العذراء لديهم القدرة على استبدال الحبيب فى حالة وجود من هو افضل ولا يتقبلون عيوب الحبيب مهما كانت صغيرة.

على الصعيد الصحى..
>

أنت لا تتبع القواعد الصحية فى حياتك وربما تناسيت ملحق بك من متاعب فى الفترة السابقة، لهذا عليك مراجعة الطبيب فى القريب العاجل حتى لا تتعرض لوعكة صحية تكون عواقبها سيئة، حاول ممارسة الرياضة بأنتظام فهى المفتاح السحرى إلى دنيا الأصحاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>

فى المرحلة القادمة سوف يكون الإخفاق حليفك حاول أن تغير نظرتك فى الحياة حتى لا تتعرض لكثير من الخسائر، أنت إنسان طيب حاول أن تجنب العلاقات والمصالح المادية جانبا ويكون الجانب الإنسانى هو المتحكم فى حياتك وسوف تشعر بالسعادة مع كل من حولك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى