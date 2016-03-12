حظك اليوم برج العذراء السبت 12 مارس

برج العذراء على الصعيد المهنى..
>مواليد برج العذراء يدركون تماما أنهم قادرون على الوصول إلى ما يريدون مهما كانت الوسائل التى يستخدمونها فهم يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، قادرون على التلون حتى لا يصطدمون بمن حولهم فهم يعرفون أهدافهم جيدا ولا يحاولن إضاعة مجهودهم على الأرض، فدائما خطواتهم محسوبة بما سوف يجنون من مكاسب مادية من الآخرين.
برج العذراء على الصعيد العاطفى..
>مواليد برج العذراء لا يؤمنون بالحب فهم قادرون على التحكم فى مشاعرهم إلى أبعد الحدود، قادرون على الدخول فى علاقات حب متعددة فى نفس الوقت والخروج منها سريعا دون أى خسائر تذكر، مواليد برج العذراء لديهم القدرة على استبدال الحبيب فى حالة وجود من هو افضل ولا يتقبلون عيوب الحبيب مهما كانت صغيرة.