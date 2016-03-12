أخبار عاجلة

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو السبت 12 مارس

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 12 مارس حظك اليوم برج الدلو السبت 12 مارس

على الصعيد المهنى..


>يتمتع مواليد برج الدلو بقدرة فائقة على المراوغة عندما يصطدمون بالواقع، فهم لا يقبلون أن تتحطم أمالهم أمام صخرة الإحباط طوال الوقت، قادرون أن يجدون لهم من كل مأزق مخرجا ويعرفون من أين تأكل الكتف كما يقول المثل، من الأشخاص الذين يحملون العديد من المواهب وهذا يجعل الأبواب مفتوحة أماهم حتى يجدو مايتناسب معهم.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>مواليد برج الدلو يتسمون بالرومانسية الحالمة تجهدهم طوال الوقت يعيشون فى فيلم رومانسى يخلو إلى الواقعية، وهذا ما يجعل حياتهم العاطفة دائما مذبذبة، يؤكدون لأنفسهم طوال الوقت أنهم أشخاص مرغوب فيهم ولا يمكن الاستغناء عنهم فى الحياة، وفى الحقيقة هم كذلك فهم يتركون بصمات مميزة فى الحياة فى كل شىء، وقادرون على لعب العديد من الأدوار مما يجعل التخلى عنهم صعب.

على الصعيد الصحى..


>مواليد برج الدلو طوال الوقت يحاولون الحفاظ على صحتهم ويرفضون الاعتراف بالعمر الحقيقى لهم، قادرون على الحفاظ على ملامحهم شابه فهو يمارسون الرياضة ويأكلون بشكل صحى طوال الوقت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>علماء الفلك يتوقعون أن يكون لديك حبيب تستطيع أن تفصح له عما يدور فى خاطرك، حاول أن يكون لك صديق مقرب يحمل عنك كثير من المشاكل التى قد تتعرض لها فى مشوار حياتك، أنت قائد ناجح فى العمل حاول أن تحافظ على هذه الميزة حتى تظل فى نفس المستوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى