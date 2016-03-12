حظك اليوم برج الدلو السبت 12 مارس

برج الدلو على الصعيد المهنى..

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتمتع مواليد برج الدلو بقدرة فائقة على المراوغة عندما يصطدمون بالواقع، فهم لا يقبلون أن تتحطم أمالهم أمام صخرة الإحباط طوال الوقت، قادرون أن يجدون لهم من كل مأزق مخرجا ويعرفون من أين تأكل الكتف كما يقول المثل، من الأشخاص الذين يحملون العديد من المواهب وهذا يجعل الأبواب مفتوحة أماهم حتى يجدو مايتناسب معهم.>مواليد برج الدلو يتسمون بالرومانسية الحالمة تجهدهم طوال الوقت يعيشون فى فيلم رومانسى يخلو إلى الواقعية، وهذا ما يجعل حياتهم العاطفة دائما مذبذبة، يؤكدون لأنفسهم طوال الوقت أنهم أشخاص مرغوب فيهم ولا يمكن الاستغناء عنهم فى الحياة، وفى الحقيقة هم كذلك فهم يتركون بصمات مميزة فى الحياة فى كل شىء، وقادرون على لعب العديد من الأدوار مما يجعل التخلى عنهم صعب.>مواليد برج الدلو طوال الوقت يحاولون الحفاظ على صحتهم ويرفضون الاعتراف بالعمر الحقيقى لهم، قادرون على الحفاظ على ملامحهم شابه فهو يمارسون الرياضة ويأكلون بشكل صحى طوال الوقت.>علماء الفلك يتوقعون أن يكون لديك حبيب تستطيع أن تفصح له عما يدور فى خاطرك، حاول أن يكون لك صديق مقرب يحمل عنك كثير من المشاكل التى قد تتعرض لها فى مشوار حياتك، أنت قائد ناجح فى العمل حاول أن تحافظ على هذه الميزة حتى تظل فى نفس المستوى.