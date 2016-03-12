حظك اليوم برج الحوت السبت 12 مارس

برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يواجه الحوت كثير من الصعاب فى حياته العملية لكنه قادر على التصدى لها بكل حماس وابتكار، قادر على الخروج من المأزق سريعا ويحاول طوال الوقت أن يثبت وجوده، لديه قدرة على قيادة فريق العمل إلى النجاح حتى يرى أحلامه تتحقق أمام عينيه، من واقع الحياة يرى الحوت أن الفشل خطوة مهمة فى طريق النجاح والوصول إلى قمة الهرم.>قد ينخدع مواليد الحوت مرة لكن ليس كل مرة فهم قادرون على تحصين أنفسهم ضد الفشل مرة بل مرات، لديهم قدرة على التواصل مع الحبيب بطرق عديدة تخرج عن المألوف، لديهم قدرة على الصبر وتحمل المسئولية فى علاقات الحب، فهم كتومين ولا يرددون الكلام كثير، مواليد الحوت يعتبرون أصدقاء جيدون وقادرون على الإنصات والاستماع طوال الوقت.>الأحول الصحية مستقرة لكنك لا تقدم فى هذا الجانب الدعم اللازم، حاول أن تمارس الرياضة وتعتنق الحياة الصحية حتى تكون صحتك فى الأيام القادمة بصورة أفضل.>تتوقع لك الأبراج مزيد من التألق فى الحياة العملية فأنت إنسان تعلم جيدا قيمة العمل وتقدسه، لا تتهاون فى تحقيق أحلامك مهما تكن الصعاب فأنت قادر على تخطيها بكل قوة، على الجانب العاطفى سيكون حياتك سعيدة عندما تجد الإنسان المناسب لحياتك وسترى نتيجة ما مررت به من صعاب.