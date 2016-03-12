حظك اليوم برج السرطان السبت 12/3/2016

يوم سعيد تقضيه مع أصدقائك القدامى، بعد أن يعودوا إلى نفس مكان عملك، ووجودهم يقلل من توترك ومشكلاتك فى العمل، خاصة غنك تجد منهم دعما كبيراً بشكل ملموس وشكل معنوى أيضاً، ما ينعكس على ادائك المهنى الذى سيشهد تطوراً ملحوظاً فى الفترة القادمة.
السرطان على الصعيد العاطفى..
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تضطر لاستخدام حيلك العاطفية لإنهاء خلاف قائم منذ فترة مع شريك حياتك، وتحاول أن تثبت له صدق مشاعرك، بعد مرحلة الفتور التى كانت تسيطر على علاقتكم فى الفترة المقبلة، لا تقلق على مصير هذا الخلاف، فالمشاعر الصادقة تستطيع أن تذوب أى خلافات قائمة بينكما.
السرطان على الصعيد الصحى..
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حالتك الصحية مستقرة، فقط تحتاج إلى إعادة تقييم عاداتك الصحية، بعد أن خرجت عن القاعدة فى الفترة الماضية، والاستمتاع بالأجواء الهادئة سيحسن كثيراً من حالتك المزاجية، ويؤثر بالإيجاب على التخفيف من مشكلات الأرق التى تشعر بها بشكل مستمر، ولا تنسى التقليل من المشروبات المنبهة.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا فترة مميزة على جميع الأصعدة، حيث يجدون الدعم المادى والمعنوى فى نطاق العمل بعد تواجد عدد من الشخصيات المقربة بجواره، وتعود الأجواء إلى طبيعتها بينه وبين شريك حياته، مما يعطيه الفرصة لمعايشة لحظات رومانسية جديدة، تزيد من ثقته فى نفسه.
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شبكةعيونالإخبارية
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