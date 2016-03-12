حظك اليوم برج السرطان السبت 12/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهى..

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السرطان على الصعيد العاطفى..

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السرطان على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان..

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يوم سعيد تقضيه مع أصدقائك القدامى، بعد أن يعودوا إلى نفس مكان عملك، ووجودهم يقلل من توترك ومشكلاتك فى العمل، خاصة غنك تجد منهم دعما كبيراً بشكل ملموس وشكل معنوى أيضاً، ما ينعكس على ادائك المهنى الذى سيشهد تطوراً ملحوظاً فى الفترة القادمة.تضطر لاستخدام حيلك العاطفية لإنهاء خلاف قائم منذ فترة مع شريك حياتك، وتحاول أن تثبت له صدق مشاعرك، بعد مرحلة الفتور التى كانت تسيطر على علاقتكم فى الفترة المقبلة، لا تقلق على مصير هذا الخلاف، فالمشاعر الصادقة تستطيع أن تذوب أى خلافات قائمة بينكما.حالتك الصحية مستقرة، فقط تحتاج إلى إعادة تقييم عاداتك الصحية، بعد أن خرجت عن القاعدة فى الفترة الماضية، والاستمتاع بالأجواء الهادئة سيحسن كثيراً من حالتك المزاجية، ويؤثر بالإيجاب على التخفيف من مشكلات الأرق التى تشعر بها بشكل مستمر، ولا تنسى التقليل من المشروبات المنبهة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيشوا فترة مميزة على جميع الأصعدة، حيث يجدون الدعم المادى والمعنوى فى نطاق العمل بعد تواجد عدد من الشخصيات المقربة بجواره، وتعود الأجواء إلى طبيعتها بينه وبين شريك حياته، مما يعطيه الفرصة لمعايشة لحظات رومانسية جديدة، تزيد من ثقته فى نفسه.