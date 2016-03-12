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حظك اليوم برج العقرب السبت 12/3/2016

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حظك اليوم برج العقرب السبت 12/3/2016 حظك اليوم برج العقرب السبت 12/3/2016

العقرب على الصعيد المهنى..
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لا يمكن أن يتنازل مولود العقرب عن فرصته فى المشاركة بآرائه، خاصة إن كانت تتعلق بمشكلات العمل، وتجد الوقت مناسب لطرح مجموعة من الأفكار الإيجابية التى يراها الموجودون حولك قابلة للتنفيذ بشكل سريع، وستجعلك فى مقدمة المرشحين للمناصب القيادية، ومن أهم رجال المرحلة القادمة فى العمل.

على الصعيد العاطفى..
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الأجواء الأسرية تحسن من حالتك المزاجية، وتخلصك من مشاعر الإحباط التى كانت مسيطرة عليك فى الفترة الماضية، تتنازل عن التواجد فى عدد من الأماكن المهمة بالنسبة لك، فى سبيل قضاء وقت أطول مع ذكريات طفولتك وحياتك الخاصة.

على الصعيد الصحى..
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الإفراط فى تناول الحلويات والوجبات الدسمة، يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكوليسترول، وآلام المعدة، لا تتعامل مع الآلام العارضة بنوع من الاستهتار، واحذر من تفاقم المشكلات فى المرحلة المقبلة، ولا تنسى أنك من الشخصيات التى تتأثر كثيراً بسوء الحالة الصحية ولا تستطيع التعامل مع الأعراض المرضية فترات طويلة.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب..
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يتوقعل علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعود إلى حالته المزاجية الجيدة بعد أن يثبت نفسه وكفاءته فى محيط العمل، ويتبع خطوات جدية مدروسة لتنفيذ أفكاره التى تلقى إعجاب رؤسائه فى العمل، والذكريات القديمة تأخذ مولود العقرب إلى عالم آخر أكثر هدوءاً، ما يؤدى إلى ارتفاع حالته المعنوية.

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مصر 365

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