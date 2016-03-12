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حظك اليوم برج الجدى السبت 12 مارس

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حظك اليوم برج الجدى السبت 12 مارس حظك اليوم برج الجدى السبت 12 مارس

برج الجدى على الصعيد المهنى..
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عندما تقوم بمساعدة زملائك فى العمل، يُشعرك هذا بقيمتك فى الحياة والمجتمع، ويجعلك قادراً على المواصلة، فتذكر دوماً أن أفضل الناس أنفعهم للناس.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..
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لا تذهب لنفس الأماكن التى اعتدت عليها مع شريك حياتك، فالحياة يلزمها بعض التجديد، لم لا تبحث عن أماكن جديدة وتفاجئه بها؟.. سينعكس ذلك على علاقتكما بشكل كبير.

برج الجدى على الصعيد الصحى..
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عملك مهم بالتأكيد، لكن جسمك أيضاً يحتاج إلى الراحة، كل ما يريده جسمك هى عادات صحية بسيطة، كشرب كمية مناسبة من المياه، والنوم بدرجة كافية، وممارسة الرياضة التى تفضلها أنت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يجب عليك معرفة ما يجب فعله فى وقته المناسب، فالحزم أحياناً قد يكون قسوة إن لم يكن فى موضعه، واللين قد يكون تساهلاً إن لم يكن فى مكانه المناسب.

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مصر 365

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